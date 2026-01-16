Acesse sua conta
Lateral baiano aposta em novo desafio na Série B após passagem pelo futebol europeu

O lateral-direito Léo Alaba vai vestir as cores do América-MG em 2026

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:02

Léo Alaba com a camisa do América-MG
Léo Alaba com a camisa do América-MG Crédito: Mourão Panda/América

Natural de Valença, no baixo sul da Bahia, o lateral-direito Léo Alaba vive um novo capítulo da carreira defendendo o América-MG na temporada de 2026. Após acumular experiência no futebol europeu e retornar ao cenário nacional no ano passado, defendo o Criciuma. O jogador integra o elenco mineiro que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta é a primeira passagem do atleta pelo futebol de Minas Gerais, e ele não escondeu o ânimo em defender as cores do Coleho. “Estou com uma boa expectativa para fazer um grande campeonato. O América é um clube tradicional, com uma grande organização e estrutura”, afirmou.

Léo Alaba é natural de Valença
Léo Alaba pelo Cricúma por Divulgação/Murilo Rosa
Léo Alaba pelo Cricúma por Celso da Luz/CEC
Léo Alaba pelo Cricúma por Celso da Luz/Criciúma
Léo Alaba pelo Cricúma por Celso da Luz/CEC
Léo Alaba com a camisa do América-MG por Mourão Panda/América
Ao longo da sua trajetória profissional, o lateral baiano já experimentou conquistas importantes. Na temporada 2023/24, fez parte do elenco do AFS Vila das Aves que garantiu o acesso à elite do Campeonato Português. Agora, pelo América-MG, busca repetir o feito, desta vez na Série B do Campeonato Brasileiro.

Integrado ao grupo desde o início da preparação para a temporada, Léo participou ativamente dos primeiros compromissos oficiais da equipe na temporada. Ele foi titular e atuou durante todos os minutos nas vitórias sobre Athletic e Democrata, pelo Campeonato Mineiro, demonstrando rápida adaptação ao estilo de jogo e às ideias da comissão técnica.

“O grupo me recebeu bem. Essas primeiras semanas foram de muito trabalho e de conhecimento das ideias do treinador. A estreia será um jogo difícil, mas estamos preparados e prontos para o início da temporada”, destacou o lateral.

Revelado no futebol baiano, Léo iniciou a carreira no Limpia Futebol Clube, de Lauro de Freitas, e também defendeu o UNIRB antes de se transferir para o São Joseense, do Paraná, em 2021. No ano seguinte, seguiu para o futebol português, onde passou por Vilafranquense e AFS. Em 2024, retornou ao Brasil para atuar pelo Criciúma.

