NOVO REFORÇO?

Vitória negocia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes por empréstimo

Atleta de 23 anos pertence ao RB Bragantino

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:33

Nathan Mende pelo Bragantino Crédito: Ari Ferreira/RB Bragantino

Mesmo após anunciar as contratações de Caíque Gonçalves, Matheusinho e Riccieli, além de assegurar a permanência de nomes importantes como Erick, Baralhas e Ramon, o Vitória segue ativo no mercado em busca de reforços para a temporada. Sob o comando do novo diretor de futebol, Sérgio Papellin, o clube rubro-negro trabalha em múltiplas frentes e, além de encaminhar a chegada do volante Emmanuel Martínez, também negocia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes, do RB Bragantino.

De acordo com informações do Canto Rubro-Negro, o Leão da Barra discute com o clube paulista um empréstimo do jogador de 23 anos até o fim da temporada. A expectativa é de que as partes cheguem a um acordo nos próximos dias, permitindo que o atleta seja integrado ao elenco antes da estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 28 de janeiro, às 16h, contra o Remo, no Barradão.

Natural de Caçapava, no interior de São Paulo, Nathan foi revelado pelo São Paulo, onde estreou como profissional em 2021. Entre 2022 e o início de 2023, atuou por empréstimo no Coritiba, período em que disputou 14 partidas e distribuiu uma assistência. De volta ao Tricolor paulista, ganhou mais espaço ao longo de 2023, somando 32 jogos, um gol e uma assistência.

O bom desempenho chamou a atenção do Bragantino, que investiu cerca de R$ 5 milhões para adquiri-lo em definitivo em janeiro de 2024. Na primeira temporada pelo Massa Bruta, Nathan se firmou como titular e participou de 43 partidas, com um gol e quatro assistências. Já em 2025, perdeu espaço na equipe e entrou em campo apenas 21 vezes, contribuindo com uma assistência.