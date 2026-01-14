Vitória negocia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes por empréstimo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:33
Mesmo após anunciar as contratações de Caíque Gonçalves, Matheusinho e Riccieli, além de assegurar a permanência de nomes importantes como Erick, Baralhas e Ramon, o Vitória segue ativo no mercado em busca de reforços para a temporada. Sob o comando do novo diretor de futebol, Sérgio Papellin, o clube rubro-negro trabalha em múltiplas frentes e, além de encaminhar a chegada do volante Emmanuel Martínez, também negocia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes, do RB Bragantino.
De acordo com informações do Canto Rubro-Negro, o Leão da Barra discute com o clube paulista um empréstimo do jogador de 23 anos até o fim da temporada. A expectativa é de que as partes cheguem a um acordo nos próximos dias, permitindo que o atleta seja integrado ao elenco antes da estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 28 de janeiro, às 16h, contra o Remo, no Barradão.
Conheça Nathan Mende, lateral que pode reforçar o Vitória
Natural de Caçapava, no interior de São Paulo, Nathan foi revelado pelo São Paulo, onde estreou como profissional em 2021. Entre 2022 e o início de 2023, atuou por empréstimo no Coritiba, período em que disputou 14 partidas e distribuiu uma assistência. De volta ao Tricolor paulista, ganhou mais espaço ao longo de 2023, somando 32 jogos, um gol e uma assistência.
O bom desempenho chamou a atenção do Bragantino, que investiu cerca de R$ 5 milhões para adquiri-lo em definitivo em janeiro de 2024. Na primeira temporada pelo Massa Bruta, Nathan se firmou como titular e participou de 43 partidas, com um gol e quatro assistências. Já em 2025, perdeu espaço na equipe e entrou em campo apenas 21 vezes, contribuindo com uma assistência.
Com 1,81m de altura, Nathan Mendes tem como principais virtudes a força física e a velocidade, características que se encaixam no perfil de “guerreirinhos” desejado pelo presidente Fábio Mota para a montagem do elenco. Caso o acerto seja concretizado, o lateral disputará posição no Vitória com Claudinho e com o recém-contratado Matheusinho.