ELE FICA

Vitória anuncia renovação de lateral esquerdo Ramon até o fim de 2026

Jogador entrou em campo 18 vezes na temporada passada com a camisa rubro-negra

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:58

Ramon renovou contrato com o Vitória até o final de 2026 Crédito: Arisson Marinho

Após uma novela envolvendo a prorrogação de contrato do lateral esquerdo Ramon, o atleta teve a renovação anunciada pelo Vitória nesta quarta-feira (14), através das redes sociais do clube rubro-negro. De acordo com o Leão, o jogador continua emprestado pelo Internacional até o final desta temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.

Natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o defensor de 24 anos se desenvolveu na base do Flamengo. Iniciando no sub-17 da equipe carioca, Ramon foi se desenvolvendo com a camisa rubro-negra e estreou profissionalmente em 2020, quando fez 20 aparições pela equipe principal e contribuiu com duas assistências.

Entre partidas no profissional e na equipe sub-20, o carioca foi emprestado ao Red Bull Bragantino em 2022. Depois da equipe brasileira, partiu rumo à Grécia, onde atuou 11 partidas pelo Olympiacos antes de mais um empréstimo ao Espanyol. Sem destaque na Europa, o lateral voltou ao Brasil para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, em 2024.

Foi na volta ao seu país de origem que Ramon conseguiu sua primeira temporada de destaque. Mesmo com o rebaixamento do Cuiabá para a segunda divisão, o lateral se destacou no clube com 46 jogos disputados, dois gols marcados e quatro assistências. O desempenho chamou a atenção do Internacional, que adquiriu em definitivo o jogador.

Na equipe gaúcha, no entanto, o defensor fez apenas 12 aparições. Ramon perdeu espaço com o técnico Roger Machado e chegou ao Leão para retomar a boa fase da temporada passada. Apesar de inconstante em seu início, o lateral teve momentos importantes, principalmente com a assistência para o gol da vitória no Ba-Vi e com o pênalti sofrido contra o Mirassol.