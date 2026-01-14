Acesse sua conta
Riccieli assume camisa 5 e chega para comandar a zaga do Vitória: ‘Sou líder por natureza’

Defensor de 27 anos foi oficialmente apresentado pelo clube nesta quarta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:21

Riccieli treinando na Toca
Riccieli treinando na Toca Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após anunciar as contratações de Caíque Gonçalves e Matheusinho, o Vitória apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (14), seu terceiro reforço para a temporada: o zagueiro Riccieli. Aos 27 anos, o defensor chega ao Rubro-Negro por empréstimo do Famalicão, de Portugal, após defender o Qingdao West Coast, da China, na última temporada.

Riccieli foi contratado ainda na gestão do então diretor de futebol Gustavo Vieira, mas teve sua chegada mantida e chancelada pelo atual responsável pela pasta, Sérgio Papellin, que destacou o perfil do defensor como ideal para o projeto do Vitória.

“Atleta dentro do perfil que buscamos, jovem ainda, de 27 anos. Saiu do Brasil muito jovem, com 19 anos. Agora tivemos a chance de repatriar. Atleta que busca crescer na sua carreira. Tem muita coisa para conquistar no clube e no futebol brasileiro”, afirmou Papellin durante a apresentação, que ocorreu na loja do Vitória do Shopping Paralela.

No Vitória, Riccieli chega com a missão de ocupar o espaço deixado por Lucas Halter, titular e capitão do time na última temporada, que optou por recusar proposta do clube e seguir carreira nos Estados Unidos. O novo zagueiro vestirá a camisa 5 e, já em sua primeira entrevista, deixou claro que está preparado para assumir responsabilidades dentro de campo.

“Queria realizar o sonho de jogar em um time grande, e essa oportunidade apareceu com o Vitória. Espero conquistar grandes coisas e fazer um grande ano. Eu sou um líder por natureza. Em todos os lugares que passei me falaram isso. Não importa o número que eu carregue, se vou ser capitão ou não, a responsabilidade é grande. Eu não venho com a única expectativa de ser o xerife, mas de ajudar. Quero só focar no meu trabalho”, declarou.

Apesar de bons números no futebol chinês em passes, bolas longas, cortes, desarmes e dois gols marcados, Riccieli fez questão de ressaltar que seu jogo vai além dessas estatísticas. Com 1,84m de altura, ele destaca o jogo aéreo e a postura de líder como seus pontos fortes.

“Sou um cara que gosta de guerrear, lutar pelo escudo e pela vitória. Gosto de ganhar até no jogo-treino. Sou um líder dentro de campo. Não sou lento. Tenho qualidade na bola aérea ofensiva e defensiva. O que mais chama a atenção das pessoas é a liderança, a capacidade de guerrear. Acho que é isso que o Vitória espera de mim e espero cumprir a expectativa”, projetou.

Vitória anuncia renovação de lateral esquerdo Ramon até o fim de 2026

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis

Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano

CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Vitória

Revelado pelo Resende-RJ e com passagem pelo Mirassol, Riccieli está fora do Brasil desde 2019 e admite que ainda passa por um processo de readaptação ao futebol nacional. Para acelerar esse retorno, o zagueiro garante estar se dedicando dentro e fora de campo.

“É um conjunto de fatores. A adaptação do jogador reflete dentro de campo e fora. Fiquei muito tempo na Europa, depois na China. O futebol na Europa é mais organizado, mais rápido. Na China não tem tanta qualidade como no Brasil. Estou assistindo aos jogos, treinando e conversando com o treinador e com os companheiros”, explicou.

