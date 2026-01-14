Acesse sua conta
Vitória se aproxima da contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Jogador do Fortaleza entrou em campo 31 vezes na última temporada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:44

Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza
Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza

O Vitória está negociando a contratação do volante argentino Emmanuel Martínez, do Fortaleza. Entre o clube baiano e o jogador, as duas partes estão apalavradas para um contrato válido por dois anos. No entanto, o atleta ainda tenta se resolver com o time cearense e busca uma rescisão de contrato com o Leão do Pici. 

Martínez ainda tem valores a receber por parte da equipe cearense e o Vitória espera que esse débito financeiro pese em favor de uma rescisão amigável entre as partes. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge.com e confirmadas pelo CORREIO, em conjunto com o jornal O POVO.

Saiba quem é Emmanuel Martínez, volante que negocia com o Vitória

Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza

Em 2025, a temporada foi de altos e baixos para o jogador argentino. Apesar de começar o ano em alta pelo desempenho em 2024, perdeu espaço durante o ano e foi afastado do elenco pelo técnico português Renato Paiva, sendo reintegrado apenas com a chegada de Martín Palermo. O volante não entra em campo desde o duelo da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no dia 12 de agosto de 2025, pela Libertadores. Ao todo, foram 31 jogos no ano passado, com um gol e duas assistências.

Natural de Tandil, na Argentina, essa seria a terceira equipe brasileira que o volante defenderia na carreira. Antes, o jogador defendeu o América-MG por duas temporadas, onde entrou em campo por 66 oportunidades, balançando as redes uma vez e contribuindo com nove assistências. Depois, partiu rumo ao nordeste para defender o Fortaleza. No Tricolor, foram 56 partidas disputadas, dois gols e cinco passes para gols.

Formado nas categorias de base do River Plate, o jogador estreou profissionalmente pelo San Martin de San Juan, onde permaneceu por três temporadas antes de ser emprestado para o Chacarita Jrs, também da Argentina. O rendimento chamou a atenção do Deportivo Cuenca, do Equador, que contou com Martínez por dois anos. Os 10 gols marcados e as 11 assistências no período renderam uma transferência para o Barcelona de Guayaquil. Em três anos no clube, foram 103 jogos, com 16 tentos anotados e 15 passes para gols.

Caso a negociação se concretize e o volante se torne o novo jogador do Leão, Emmanuel Martínez vai disputar posição com outros X nomes do elenco profissional do Vitória. O técnico Jair Ventura atualmente conta com Gabriel Baralhas, Ronald, Caíque Gonçalves, Dudu e Rúben Ismael.

