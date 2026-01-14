CONHEÇA

Vitória se aproxima da contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Jogador do Fortaleza entrou em campo 31 vezes na última temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:44

Vitória negocia contratação do volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza

O Vitória está negociando a contratação do volante argentino Emmanuel Martínez, do Fortaleza. Entre o clube baiano e o jogador, as duas partes estão apalavradas para um contrato válido por dois anos. No entanto, o atleta ainda tenta se resolver com o time cearense e busca uma rescisão de contrato com o Leão do Pici.

Martínez ainda tem valores a receber por parte da equipe cearense e o Vitória espera que esse débito financeiro pese em favor de uma rescisão amigável entre as partes. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge.com e confirmadas pelo CORREIO, em conjunto com o jornal O POVO.

Em 2025, a temporada foi de altos e baixos para o jogador argentino. Apesar de começar o ano em alta pelo desempenho em 2024, perdeu espaço durante o ano e foi afastado do elenco pelo técnico português Renato Paiva, sendo reintegrado apenas com a chegada de Martín Palermo. O volante não entra em campo desde o duelo da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no dia 12 de agosto de 2025, pela Libertadores. Ao todo, foram 31 jogos no ano passado, com um gol e duas assistências.

Natural de Tandil, na Argentina, essa seria a terceira equipe brasileira que o volante defenderia na carreira. Antes, o jogador defendeu o América-MG por duas temporadas, onde entrou em campo por 66 oportunidades, balançando as redes uma vez e contribuindo com nove assistências. Depois, partiu rumo ao nordeste para defender o Fortaleza. No Tricolor, foram 56 partidas disputadas, dois gols e cinco passes para gols.

Formado nas categorias de base do River Plate, o jogador estreou profissionalmente pelo San Martin de San Juan, onde permaneceu por três temporadas antes de ser emprestado para o Chacarita Jrs, também da Argentina. O rendimento chamou a atenção do Deportivo Cuenca, do Equador, que contou com Martínez por dois anos. Os 10 gols marcados e as 11 assistências no período renderam uma transferência para o Barcelona de Guayaquil. Em três anos no clube, foram 103 jogos, com 16 tentos anotados e 15 passes para gols.