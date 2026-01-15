Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reforços do Vitória são regularizados e já podem estrear pelo clube

Caíque Gonçalves e Matheusinho foram registrados no BID da CBF

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:13

Matheusinho e Caíque Gonçalves já podem estrear
Matheusinho e Caíque Gonçalves já podem estrear Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dois dos três reforços do Vitória para a temporada já foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para entrar em campo pelo Leão. O volante Caíque Gonçalves, na quarta-feira (14), e o lateral-direito Matheusinho, nesta quinta (15), tiveram situação regularizada pelo clube e podem estrear, embora a tendência é que o time siga utilizando uma equipe alternativa nos pròximos jogos do Campeonato Baiano e eles não joguem.

Das novas contratações para a temporada, somente o zagueiro Riccelli ainda não foi inscrito no BID e não poderia entrar em campo pelo clube. Isso, sem contar os novos contratos em definitivo de Baralhas, Erick e a prorrogação do empréstimo de Ramon, que também não foram registrados na plataforma da entidade máxima do futebol brasileiro.

Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca

Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória

DIA DE TREINO NA TOCA

Registrados ou não, todos os novos contratados participaram do treino da tarde desta quinta-feira (15), no campo Bebeto Gama, no CT Manoel Pontes Tanajura, junto ao elenco principal. A atividade deu sequência à preparação do Vitória para o Campeonato Brasileiro.

Após um aquecimento com exercícios de pliometria e mudanças de direção, o grupo trabalhou sob o comando do técnico Jair Ventura. O treinador iniciou os trabalhos com uma atividade voltada para ajustes na marcação pressão durante a saída de bola do adversário. Na sequência, comandou um coletivo em campo reduzido, no formato 10 contra 10.

LEIA MAIS 

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Vitória convoca conselheiros para votar projeto da Arena Barradão de R$ 1,4 bilhão

Vitória negocia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes por empréstimo

Árbitro elogia a torcida do Vitória e diz ser ‘gostoso’ apitar jogos no Barradão

Vitória se aproxima da contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Enquanto isso, os titulares que vêm atuando no Campeonato Baiano realizaram atividades na academia. Já os demais atletas desse grupo treinaram no Campo 2 do CT, acompanhados por oito jogadores que disputaram a Copinha e foram integrados ao elenco principal: Ezequiel (goleiro), Gean, Kauan Vítor, Cauan Farias e Emerson Buiú (laterais), Nico e Luís Aucélio (volantes), Alejandro (meia), além dos atacantes Ygor Luan e Emanoel.

Vindo de dois empates sem gols pelo Campeonato Baiano, esse grupo comandado por Rodrigo Chagas volta a campo pelo estadual neste domingo (18), contra o Porto, às 16h, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Nesa sexta-feira (16), o time seguirá trabalhando na Toca em preparação para a partida, assim como o time principal, que trabalha com foco na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 28, contra o Remo, às 19h, no Barradão. 

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’

Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’
Imagem - Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira

Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira
Imagem - Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
01

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
02

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Imagem - Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
04

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça