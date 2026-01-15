'BIDOU'

Reforços do Vitória são regularizados e já podem estrear pelo clube

Caíque Gonçalves e Matheusinho foram registrados no BID da CBF

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:13

Matheusinho e Caíque Gonçalves já podem estrear Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dois dos três reforços do Vitória para a temporada já foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para entrar em campo pelo Leão. O volante Caíque Gonçalves, na quarta-feira (14), e o lateral-direito Matheusinho, nesta quinta (15), tiveram situação regularizada pelo clube e podem estrear, embora a tendência é que o time siga utilizando uma equipe alternativa nos pròximos jogos do Campeonato Baiano e eles não joguem.

Das novas contratações para a temporada, somente o zagueiro Riccelli ainda não foi inscrito no BID e não poderia entrar em campo pelo clube. Isso, sem contar os novos contratos em definitivo de Baralhas, Erick e a prorrogação do empréstimo de Ramon, que também não foram registrados na plataforma da entidade máxima do futebol brasileiro.

Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca 1 de 10

DIA DE TREINO NA TOCA

Registrados ou não, todos os novos contratados participaram do treino da tarde desta quinta-feira (15), no campo Bebeto Gama, no CT Manoel Pontes Tanajura, junto ao elenco principal. A atividade deu sequência à preparação do Vitória para o Campeonato Brasileiro.

Após um aquecimento com exercícios de pliometria e mudanças de direção, o grupo trabalhou sob o comando do técnico Jair Ventura. O treinador iniciou os trabalhos com uma atividade voltada para ajustes na marcação pressão durante a saída de bola do adversário. Na sequência, comandou um coletivo em campo reduzido, no formato 10 contra 10.

Enquanto isso, os titulares que vêm atuando no Campeonato Baiano realizaram atividades na academia. Já os demais atletas desse grupo treinaram no Campo 2 do CT, acompanhados por oito jogadores que disputaram a Copinha e foram integrados ao elenco principal: Ezequiel (goleiro), Gean, Kauan Vítor, Cauan Farias e Emerson Buiú (laterais), Nico e Luís Aucélio (volantes), Alejandro (meia), além dos atacantes Ygor Luan e Emanoel.