DINHEIRO EXTRA

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Clube mantém 20% 20% dos direitos econômicos de Lucas Esteves, que deve ser comprado pelo Atlético San Luis

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:48

Lucas Esteves não conseguiu se firmar no Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Vitória pode voltar a lucrar com Lucas Esteves mesmo após a saída conturbada do lateral. Segundo o repórter André Hernan, o Grêmio, atual detentor dos direitos do jogador, chegou a um acordo para vendê-lo ao Atlético de San Luis, do México, em contrato de três anos. O clube gaúcho manterá 25% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 75% serão negociados. Os valores da transação ainda não foram divulgados, mas o Rubro-Negro baiano tem direito a uma fatia desse negócio.

Isso porque, no acerto feito entre Vitória e Grêmio no início de 2025, o Leão da Barra manteve 20% dos direitos econômicos de Lucas Esteves. Na ocasião, o lateral foi vendido por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,7 milhões), em um acordo que destinou 60% do valor ao Leão e 40% ao Palmeiras, clube formador do atleta. Assim, o Vitória terá direito a 20% do montante que o Grêmio receber na venda para o clube mexicano.

Relembre o Imbróglio para deixar o Vitória

A transferência de Esteves para o Grêmio foi marcada por uma longa e intensa polêmica. O clube gaúcho chegou a pagar a multa rescisória de 1 milhão de dólares prevista no contrato do jogador com o Vitória. Em resposta, o Rubro-Negro acionou uma cláusula que permitia a renovação automática do vínculo mediante o pagamento de US$ 100 mil ao atleta, devolvendo o valor recebido ao Grêmio.

O Tricolor alegou que o documento apresentado pelo Vitória não era válido e que havia recebido sinal verde do clube baiano para efetuar o pagamento da multa, citando inclusive um e-mail do diretor de futebol Manoel Tanajura com as condições da negociação. Já o Vitória sustentou que o pagamento da multa caracterizava aliciamento, pois o clube tentava renovar o contrato de Esteves desde a temporada anterior.

O caso acabou indo parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e, posteriormente, na Justiça do Trabalho. Lucas Esteves chegou a obter uma liminar que lhe permitiu deixar o Vitória, e, após um acordo entre as partes, foi oficializada sua ida para o Grêmio.