BAIANÃO

Com destaques da Copinha, Vitória está escalado para enfrentar o Porto

Confronto entre as equipes no Baianão ocorre neste domingo (18), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:27

Vitória enfrenta o Porto neste domingo (18) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para enfrentar o Porto neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Novamente com o time alternativo treinador por Rodrigo Chagas, o Leão entra em campo com destaques da Copinha, como o zagueiro Ivan e o lateral Gean como titulares. Outra novidade é a titularidade do atacante Kike Saverio.

Vitória: Yuri, Gean, Ivan, Edenílson, Diogo e Felipe Vieira; Zé Breno, Dudu Miraíma e Pàblo; Kike Saverio e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Porto-BA: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Bandeira, Everton Santana e Peu; Ygor, Lima e Bruno Ferreira; Dick, Ítalo e Luan Rodrigues. Técnico: Alexsandro Oliveira.

O Vitória ainda não venceu nem marcou gols no Campeonato Baiano 2026. Utilizando um time alternativo, enquanto o elenco principal se prepara para o Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro soma dois empates sem gols, contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.

Sob o comando de Rodrigo Chagas, a equipe formada majoritariamente por jovens da base conta com o retorno do lateral Jamerson para tentar desencantar na competição e conquistar os primeiros três pontos. Entre os destaques da Copinha no banco de reservas estão: Kauan Vitor, Aucélio, Alejandro Almaraz e Emanoel.