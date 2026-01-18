Acesse sua conta
Com destaques da Copinha, Vitória está escalado para enfrentar o Porto

Confronto entre as equipes no Baianão ocorre neste domingo (18), a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:27

Vitória enfrenta o Porto neste domingo (18)
Vitória enfrenta o Porto neste domingo (18) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para enfrentar o Porto neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Novamente com o time alternativo treinador por Rodrigo Chagas, o Leão entra em campo com destaques da Copinha, como o zagueiro Ivan e o lateral Gean como titulares. Outra novidade é a titularidade do atacante Kike Saverio.

Vitória: Yuri, Gean, Ivan, Edenílson, Diogo e Felipe Vieira; Zé Breno, Dudu Miraíma e Pàblo; Kike Saverio e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca

Elenco do Vitória segue fazendo pré-temporada na Toca por Victor Ferreira/EC Vitória

Porto-BA: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Bandeira, Everton Santana e Peu; Ygor, Lima e Bruno Ferreira; Dick, Ítalo e Luan Rodrigues. Técnico: Alexsandro Oliveira.

O Vitória ainda não venceu nem marcou gols no Campeonato Baiano 2026. Utilizando um time alternativo, enquanto o elenco principal se prepara para o Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro soma dois empates sem gols, contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.

Porto-BA x Vitória: veja onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem

Em busca de vencer pela primeira vez em 2026, Vitória enfrenta o Porto no Campeonato Baiano

Vitória encaminha retorno de David após acordo do atacante com o Vasco

Osvaldo tem contrato renovado com o Vitória e segue no clube em 2026

Goleiro ex-Vitória leva gol bizarro no Campeonato Paranaense; veja o  vídeo

Sob o comando de Rodrigo Chagas, a equipe formada majoritariamente por jovens da base conta com o retorno do lateral Jamerson para tentar desencantar na competição e conquistar os primeiros três pontos. Entre os destaques da Copinha no banco de reservas estão: Kauan Vitor, Aucélio, Alejandro Almaraz e Emanoel.

Fundado em 2024, o Porto disputa apenas o seu segundo Campeonato Baiano, mas vem surpreendendo positivamente. Invicto, o time ocupa a 3ª colocação, com uma vitória por 3x2 sobre o Galícia e um empate em 2x2 contra o Jequié. A equipe comandada por Alexsandro Oliveira quer manter o bom momento diante do Vitória para seguir na zona de classificação à próxima fase.

