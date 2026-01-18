LEÃO EM RISCO

Em busca de vencer pela primeira vez em 2026, Vitória enfrenta o Porto no Campeonato Baiano

Confronto entre as equipes no Baianão ocorre neste domingo (18), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 05:00

Vitória enfrenta o Porto neste domingo (18) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Ainda em busca de seu primeiro resultado positivo no Campeonato Baiano, o Vitória volta a campo neste domingo (18) para enfrentar o Porto. O confronto coloca frente a frente equipes que estão próximas na tabela. Com dois pontos somados em dois empates, o rubro-negro está fora do G4 e precisa vencer para entrar na zona de classificação para o mata-mata. O Porto, por sua vez, soma quatro pontos na tabela.

A grande novidade para a sequência do estadual é a integração de 11 atletas que disputaram a Copinha. Sob o comando do auxiliar Rodrigo Chagas, o grupo que disputa o Baianão recebeu o zagueiro Ivan, convocado antes da eliminação na competição de base, e outros dez garotos oficializados pelo clube recentemente.

Entre os destaques que se juntam ao elenco estão Kauan Vitor, líder em participações em gols no torneio, e Alejandro Almaraz, meia argentino. O goleiro Ezequiel, que brilhou ao defender duas cobranças de pênalti contra o Palmeiras, também foi integrado. No setor ofensivo, a chegada do centroavante Emanoel é vista como essencial, uma vez que Lawan, único camisa 9 de origem do grupo, saiu lesionado no empate contra o Jacuipense. Para o confronto com o Porto, Rodrigo Chagas também já sabe que não vai contar com o zagueiro Kauan.

Até aqui, a equipe comandada por Chagas empatou duas vezes por 0x0, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, e diante do Jacuipense, no estádio de Pituaçu. As duas primeiras partidas contaram com um elenco alternativo, o que deve se manter para o confronto deste domingo. A expectativa é de que o elenco principal faça seus primeiros minutos apenas na próxima semana.

Cria das divisões de base do clube, o volante José Breno analisou o que faltou para o Vitória conquistar os primeiros três pontos na competição. “Está faltando um pouco de calma no último terço, mas a gente vem melhorando e creio que, no momento certo, esse gol vai sair para conseguirmos a nossa primeira vitória”, disse.

Com boas atuações nos dois jogos, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de ser integrado ao grupo principal, mas destacou que uma permanência na equipe profissional será consequência do desempenho em campo. “Ainda tenho muito a melhorar. Estou sentindo um pouco de ritmo de jogo. Sobre ingressar no grupo principal, vai ser consequência do meu trabalho, e estou trabalhando muito para isso”.

Time jovem

Entre os dez clubes que disputarão o Campeonato Baiano, o Porto é de longe a equipe mais jovem. Fundada em Porto Seguro, a agremiação saiu do amadorismo em 2024 e disputou o seu primeiro Baianão no ano passado. Por isso, ambos os clubes se enfrentaram em apenas uma oportunidade na história.