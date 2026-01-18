Em busca de vencer pela primeira vez em 2026, Vitória enfrenta o Porto no Campeonato Baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 05:00
Ainda em busca de seu primeiro resultado positivo no Campeonato Baiano, o Vitória volta a campo neste domingo (18) para enfrentar o Porto. O confronto coloca frente a frente equipes que estão próximas na tabela. Com dois pontos somados em dois empates, o rubro-negro está fora do G4 e precisa vencer para entrar na zona de classificação para o mata-mata. O Porto, por sua vez, soma quatro pontos na tabela.
A grande novidade para a sequência do estadual é a integração de 11 atletas que disputaram a Copinha. Sob o comando do auxiliar Rodrigo Chagas, o grupo que disputa o Baianão recebeu o zagueiro Ivan, convocado antes da eliminação na competição de base, e outros dez garotos oficializados pelo clube recentemente.
Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca
Entre os destaques que se juntam ao elenco estão Kauan Vitor, líder em participações em gols no torneio, e Alejandro Almaraz, meia argentino. O goleiro Ezequiel, que brilhou ao defender duas cobranças de pênalti contra o Palmeiras, também foi integrado. No setor ofensivo, a chegada do centroavante Emanoel é vista como essencial, uma vez que Lawan, único camisa 9 de origem do grupo, saiu lesionado no empate contra o Jacuipense. Para o confronto com o Porto, Rodrigo Chagas também já sabe que não vai contar com o zagueiro Kauan.
Até aqui, a equipe comandada por Chagas empatou duas vezes por 0x0, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, e diante do Jacuipense, no estádio de Pituaçu. As duas primeiras partidas contaram com um elenco alternativo, o que deve se manter para o confronto deste domingo. A expectativa é de que o elenco principal faça seus primeiros minutos apenas na próxima semana.
Cria das divisões de base do clube, o volante José Breno analisou o que faltou para o Vitória conquistar os primeiros três pontos na competição. “Está faltando um pouco de calma no último terço, mas a gente vem melhorando e creio que, no momento certo, esse gol vai sair para conseguirmos a nossa primeira vitória”, disse.
Com boas atuações nos dois jogos, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de ser integrado ao grupo principal, mas destacou que uma permanência na equipe profissional será consequência do desempenho em campo. “Ainda tenho muito a melhorar. Estou sentindo um pouco de ritmo de jogo. Sobre ingressar no grupo principal, vai ser consequência do meu trabalho, e estou trabalhando muito para isso”.
Entre os dez clubes que disputarão o Campeonato Baiano, o Porto é de longe a equipe mais jovem. Fundada em Porto Seguro, a agremiação saiu do amadorismo em 2024 e disputou o seu primeiro Baianão no ano passado. Por isso, ambos os clubes se enfrentaram em apenas uma oportunidade na história.
Na temporada passada, Porto e Vitória se encontraram no Barradão e o resultado foi favorável para o Leão, que venceu os visitantes por 2x1. No entanto, o roteiro do confronto foi dramático. Fabri abriu o marcador aos 11 minutos, mas Adriano Napão empatou oito minutos depois. O empate durou até os minutos finais, quando Carlinhos botou o Leão novamente à frente aos 89 minutos.