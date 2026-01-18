3º EMPATE SEGUIDO

Com um a menos, Vitória empata em 1x1 com o Porto no Campeonato Baiano

Pablo marcou para o Leão ainda no primeiro tempo, enquanto Ítalo empatou o jogo na segunda etapa

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 17:59

Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pela terceira vez seguida, o Vitória saiu de campo apenas com um empate. O roteiro para a equipe rubro-negra diante do Porto, no entanto, foi escrito com um contratempo no fim do primeiro tempo, quando Pablo fez o único gol do Leão no confronto e foi expulso ao comemorar no alambrado do estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. No final, todo o sufoco passado na segunda etapa terminou com um 1x1 no placar. A partida foi válida pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Com o resultado o Vitória soma mais um ponto e chega aos três na competição. Sem tempo para descansar, o Leão já recebe a equipe da Juazeirense na quarta-feira (21), pela 4ª rodada do Baianão. A partida rola a partir das 19h15 no gramado do Barradão.

Veja como foi Vitória x Porto, pela 3ª rodada do Baianão 1 de 7

O JOGO

Se o Vitória esperava que encontraria caminho fácil em Porto Seguro, a equipe da casa mostrou logo nos primeiros minutos que daria trabalho para os rubro-negros. Antes do relógio marcar cinco minutos, os mandantes armaram um lance desde a linha de defesa e conseguiram chegar dentro da área do goleiro Yuri, que defendeu a primeira finalização do confronto.

Enquanto os dois times buscavam o gol, a torcida em Porto Seguro se mostrava animada com a partida, mesmo com os poucos momentos de perigo. Durante a primeira etapa, cada equipe teve a sua estratégia dentro de campo, mas com pouca efetividade para justificar em campo o ânimo dos torcedores presentes no estádio.

O Vitória controlava a posse de bola do jogo, variando o corredor para tentar encontrar um espaço na defesa dos mandantes. Apesar de ter mais o domínio das ações, os atacantes rubro-negros se mostraram pouco inspirados para vencer os marcadores adversários. Do outro lado, o jogo do Porto tinha como objetivo aproveitar a velocidade de seus pontas e laterais para jogar pelos lados, aproveitando as costas dos alas do Leão.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante Kike Saverio recebeu lançamento da defesa rubro-negra e avançou em campo. O jogador viu Pablo entrar na área e achou o camisa 10, que bateu de primeira e inaugurou o placar na partida. Na comemoração, o atleta do Vitória subiu o alambrado para comemorar com a torcida rubro-negra. Como já tinha amarelo, o meia recebeu a segunda advertência e foi expulso de campo.

O segundo tempo, até pela vantagem numérica, contou com uma inversão completa de domínio. O Porto aproveitou a expulsão do adversário e envolveu totalmente o Leão em campo, que precisou recuar suas linhas para evitar que o adversário mudasse o placar. No entanto, se o jogo teve o primeiro gol marcado pelo Vitória no ano, também teve o primeiro sofrido.

Aos 14 minutos do segundo tempo, a equipe mandante cobrou lateral para a área, Adriano Napão desviou de cabeça para o centro e Ítalo emendou uma bicicleta para vencer Yuri e empatar a partida. O tento anotado pelo Porto foi o que faltava para a torcida da casa inflamar e o time ser contagiado, passando a pressionar ainda mais o Leão.

Com as modificações de Rodrigo Chagas, o Vitória passou a ter mais solidez defensiva. O time sofreu menos com as investidas do time de Porto Seguro. Ofensivamente, os rubro-negros ficaram sem a referência no ataque e apostaram nos contra-ataques para tentar buscar um resultado positivo fora de casa. No final, o resultado continuou o mesmo.

FICHA TÉCNICA

Porto 1 x 1 Vitória - 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026

Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Bandeira, Everton Santana e Peu (Caio); Ygor (Léo Gomes), Lima (Adriano Napão) e Bruno Ferreira (Breno Cézar); Diki, Ítalo e Luan Rodrigues. Técnico: Sandro Duarte.

Vitória: Yuri, Gean, Ivan, Edenílson, Diogo e Felipe Vieira (Wendell); Zé Breno (Aucélio), Dudu Miraíma (Lucas Lohan) e Pablo; Kike Saverio (Jamerson) e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Agnaldo Bento, em Porto Seguro

Gol: Pablo, aos 37 minutos do primeiro tempo; Ítalo, aos 14 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Pablo e Diogo (Vitória); Peu, Diki, Léo Gomes (Porto)

Cartão vermelho: Pablo (Vitória)