'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

Pablo marcou para o Leão ainda no primeiro tempo, enquanto Ítalo empatou o jogo na segunda etapa

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 19:00

Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pela terceira vez seguida, o Vitória saiu de campo apenas com um empate. O roteiro para a equipe rubro-negra, no entanto, foi escrito com um contratempo no fim do primeiro tempo, quando Pablo fez o único gol do Leão no confronto contra o Porto e foi expulso ao comemorar no alambrado do estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. No final, todo o sufoco passado na segunda etapa terminou com um 1x1 no placar.

Na entrevista coletiva após o final do confronto, o técnico Rodrigo Chagas avaliou como positivo o desempenho da equipe dentro de campo. Para o comandante rubro-negro, a expulsão de Pablo foi determinante para o Leão sair de campo sem conseguir sua primeira vitória no ano.

"Antes da expulsão estava um jogo até equilibrado. Eu acredito que a gente tinha mais posse de bola, estávamos controlando o jogo, com dificuldade de chegar ao gol adversário pela proposta deles no primeiro momento, de baixar a linha e tentar jogos em transição. A partir do momento em que a gente conseguiu o gol, e que acredito que a gente teria que entrear até uma certa facilidade, porque eles teriam que se atirar e gerariam mais espaço, terminei perdendo um atleta e acho que isso foi um fator determinante", deu o recado.

"Não tem dúvida até pela energia que estava sendo criada pelos atletas, pela forma que a gente entendia que os que tínhamos a obrigação de vencemos hoje mesmo jogando fora de casa. A equipe estava com um comportamento muito bom, principalmente entre as linhas, porque tinha muito espaço para poder jogar. Estávamos criando situações. A questão do campo atrapalhou um pouquinho também, porque a bola fica bastante viva. Mas nós nos adaptamos rapidamente", complementou.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante Kike Saverio recebeu lançamento da defesa rubro-negra e avançou em campo. O jogador viu Pablo entrar na área e achou o camisa 10, que bateu de primeira e inaugurou o placar na partida. Na comemoração, o atleta do Vitória subiu o alambrado para comemorar com a torcida rubro-negra. Como já tinha amarelo, o meia recebeu a segunda advertência e foi expulso de campo.

Apesar de reconhecer que o cartão vermelho atrapalhou o rendimento do time em campo, Rodrigo Chagas falou sobre Pablo e não quis colocar o jogador como culpado. "Eu acho que o brilho do futebol é a comemoração. O garoto está na cidade dele, foi comemorar com a sua família, tinha tomado um cartão que, na minha opinião, não tinha necessidade. É um momento da comemoração, não pensou que já teria esse cartão amarelo, não sei se sabe dessa regra de subir no alambrado", comentou.