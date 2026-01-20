Acesse sua conta
Vitória anuncia a contratação do lateral-direito Nathan Mendes por empréstimo

Atleta de 23 anos pertence ao Red Bull Bragantino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:52

Nathan Mendes é o novo reforço do Vitória
Nathan Mendes é o novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória segue ativo no mercado em busca de reforços para a temporada. Nesta terça-feira (20), o clube anunciou a contratação do lateral direito Nathan Mendes, por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino até o final de 2026. O atleta já está integrado ao elenco e a expectativa é de que seja regularizado para a estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 28 de janeiro, às 16h, contra o Remo, no Barradão.

Natural de Caçapava, no interior de São Paulo, Nathan foi revelado pelo São Paulo, onde estreou como profissional em 2021. Entre 2022 e o início de 2023, atuou por empréstimo no Coritiba, período em que disputou 14 partidas e distribuiu uma assistência. De volta ao Tricolor paulista, ganhou mais espaço ao longo de 2023, somando 32 jogos, um gol e uma assistência.

O bom desempenho chamou a atenção do Bragantino, que investiu cerca de R$ 5 milhões para adquiri-lo em definitivo em janeiro de 2024. Na primeira temporada pelo Massa Bruta, Nathan se firmou como titular e participou de 43 partidas, com um gol e quatro assistências. Já em 2025, perdeu espaço na equipe e entrou em campo apenas 21 vezes, contribuindo com uma assistência.

Com 1,81m de altura, Nathan Mendes tem como principais virtudes a força física e a velocidade, características que se encaixam no perfil de “guerreirinhos” desejado pelo presidente Fábio Mota para a montagem do elenco. No Vitória, o lateral disputará posição com Claudinho e com o recém-contratado Mateus Silva.

