Com novidades, Vitória recebe a Juazeirense no Barradão para vencer pela primeira vez em 2026

Confronto válido pela 4ª rodada do Baianão ocorre nesta quarta-feira (21), a partir das 19h15

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 04:00

Renato Kayzer será o centroavante titular do Vitória contra a Juazeirense
Renato Kayzer será o centroavante titular do Vitória contra a Juazeirense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os meninos tentaram, mas o Vitória somente conseguiu três empates em seus primeiros momentos em campo na atual temporada. Agora, chegou o momento de estrear os titulares da equipe baiana para buscar o primeiro resultado positivo no ano e colocar o Rubro-negro na zona de classificação do Campeonato Baiano. A partida, válida pela 4ª rodada do Baianão, ocorre nesta quarta-feira (21). A bola rola a partir das 19h15 no gramado do Barradão.

Na 6ª colocação da tabela de classificação, o Leão tem apenas três pontos somados na competição – um a menos que o adversário da rodada. A Juazeirense, inclusive, é o porteiro do G-4. Caso o Vitória vença o jogo, precisa contar com um tropeço do Galícia ou do Porto para ir para o clássico Ba-Vi entre os quatro melhores do torneio.

Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca

1 de 10
Comandante do Vitória nos primeiros três compromissos do time na temporada, Rodrigo Chagas reforçou a necessidade de um resultado positivo. “Todos estão convictos da necessidade de uma vitória. A gente buscou muito isso. Acreditávamos que iria sair. A gente tem que ligar o sinal de alerta, é um campeonato curto. Temos que fazer o dever de casa diante da torcida. O adversário tem que sentir o nosso poder”, deu o recado.

Agora, Rodrigo novamente dará lugar para Jair Ventura assumir o comando técnico da equipe. O treinador rubro-negro já sabe, no entanto, que não poderá contar com o centroavante Renzo López e com o zagueiro Zé Marcos. Enquanto o uruguaio se lesionou durante treino e aguarda resultados de exames para saber a gravidade da lesão, o defensor está suspenso do confronto por cumprir suspensão de quatro jogos pela expulsão no Ba-Vi do ano passado.

O torcedor rubro-negro que se deslocará para o Barradão poderá reencontrar rostos já conhecidos do Vitória, como Matheuzinho, Renato Kayzer, Gabriel Baralhas, Camutanga e outros. Além dos remanescentes da última temporada, o goleiro Gabriel Vasconcelos é outro que pode fazer sua partida de retorno ao clube após ser emprestado ao Sport. Agora, com Lucas Arcanjo lesionado, o jogador desponta como favorito para assumir a titularidade no gol do Leão.

Se os velhos conhecidos já animam a torcida, há ainda a curiosidade por aqueles que estão chegando. Regularizados, a tendência é de que o zagueiro Riccieli, o lateral Mateus Silva e o volante Caíque Gonçalves estreiem com a camisa rubro-negra. Anunciado pelo clube nesta terça-feira (20), o lateral Nathan Mendes ainda não poderá jogar pelo Vitória, assim como o volante argentino Emmanuel Martínez. Ambos aguardam pela regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1 de 8
Retrospecto não entra em campo, mas a história mostra que o jogo pode ser a oportunidade para o Leão vencer a primeira no ano, já que o Cancão de Fogo nunca conseguiu superar os rubro-negros jogando dentro do Barradão. Foram realizados oito jogos em Salvador, com cinco resultados positivos para os donos da casa e três empates.

Considerando os dois mandos de campo, o número de confrontos sobe para 19. Nesse cenário, o Leão saiu vitorioso em nove oportunidades, enquanto perdeu quatro e empatou seis vezes. No último encontro entre as duas equipes, a Juazeirense saiu de campo goleada por 4x1. Bruno Xavier, Wesley (contra), Janderson e Osvaldo marcaram para o Vitória, enquanto Patrick Carvalho diminuiu.

