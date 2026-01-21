Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

Jogador disputa seu primeiro clássico com a camisa do novo clube nesta quarta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:34

Val Soares
Val Soares Crédito: Val Soares

O ex-volante do Vitória Val Soares vive um novo capítulo em sua carreira ao iniciar sua trajetória com a camisa do América-MG. Em processo de adaptação ao clube e ao futebol mineiro, o jogador voltou para o Brasil após período no futebol japonês e já tem uma assistência em três jogos pelo novo clube.

Desde sua chegada, Val Soares vem se integrando ao elenco e buscando evolução diária nos treinamentos. Para o atleta, vestir a camisa do América representa um passo importante na carreira. “Estou muito feliz por estar no América. É um clube grande, com história, e cheguei muito motivado para ajudar da melhor forma possível”, afirmou o meio-campista.

Val Soares

Val Soares por Divulgação/J-League
Val Soares por Divulgação/Ventforet Kofu
Val Soares por Divulgação/Ventforet Kofu
Val Soares por Val Soares
Val Soares  por Victor Ferreira/EC Vitória
Val Soares por Victor Ferreira/EC Vitória
Val Soares  por Victor Ferreira/EC Vitória
Val Soares  por Victor Ferreira/EC Vitória
Val Soares  por Divulgação/ EC Vitória
1 de 9
Val Soares por Divulgação/J-League

A expectativa agora se volta para um momento especial: o primeiro clássico em Minas Gerais. Ciente da importância do confronto, Val destacou a responsabilidade e o clima diferente que envolve esse tipo de jogo. “Clássico é sempre um jogo à parte. A gente sente a importância desde a semana de treino. Estou ansioso, preparado e com muita vontade de viver esse momento e representar bem o América”, completou.

O jogador também ressaltou a importância do coletivo e da concentração para a partida. “Sabemos que é um jogo grande, decidido nos detalhes. O foco tem que ser total, com intensidade e respeito ao adversário”, concluiu. América-MG e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Independência.

LEIA MAIS

Caso de doping foi o real motivo da saída de Romarinho do Vitória; entenda

Bahia e Vitória estão entre os clubes da Série A que menos recebem cotas de TV nos estaduais

Volante revelado pelo Vitória encaminha acerto com rival do Leão na Série A

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

Mais recentes

Imagem - Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez
Imagem - AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano
Imagem - Com volta de titulares, Vitória está escalado para enfrentar a Juazeirense

Com volta de titulares, Vitória está escalado para enfrentar a Juazeirense

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs