Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

Jogador disputa seu primeiro clássico com a camisa do novo clube nesta quarta-feira (21)

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:34

O ex-volante do Vitória Val Soares vive um novo capítulo em sua carreira ao iniciar sua trajetória com a camisa do América-MG. Em processo de adaptação ao clube e ao futebol mineiro, o jogador voltou para o Brasil após período no futebol japonês e já tem uma assistência em três jogos pelo novo clube.

Desde sua chegada, Val Soares vem se integrando ao elenco e buscando evolução diária nos treinamentos. Para o atleta, vestir a camisa do América representa um passo importante na carreira. “Estou muito feliz por estar no América. É um clube grande, com história, e cheguei muito motivado para ajudar da melhor forma possível”, afirmou o meio-campista.

A expectativa agora se volta para um momento especial: o primeiro clássico em Minas Gerais. Ciente da importância do confronto, Val destacou a responsabilidade e o clima diferente que envolve esse tipo de jogo. “Clássico é sempre um jogo à parte. A gente sente a importância desde a semana de treino. Estou ansioso, preparado e com muita vontade de viver esse momento e representar bem o América”, completou.