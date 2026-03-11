Acesse sua conta
Jornalistas apresentam programa enquanto pedalam em ação contra o sedentarismo; veja fotos

Edição especial do SportsCenter, da ESPN, marcou o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo com apresentação ao vivo em bicicletas adaptadas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:50

Edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo
Edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo Crédito: Divulgação/ESPN

A ESPN exibiu nesta terça-feira (11) uma edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, celebrado em 10 de março. O telejornal foi apresentado em um formato diferente, com a comentarista Mariana Pereira e o narrador Renan do Couto conduzindo o programa enquanto pedalavam em bicicletas adaptadas como bancada, em um cenário ao ar livre na região da Grande São Paulo. Durante toda a transmissão, os dois apresentaram as principais notícias do dia enquanto praticavam atividade física.

A ação faz parte de uma iniciativa da emissora para chamar atenção para a importância de hábitos mais saudáveis. Realizada pela primeira vez em 2025, a proposta passou a integrar o calendário anual do canal com foco na conscientização sobre os efeitos do sedentarismo e na valorização do esporte como ferramenta para saúde e bem-estar.

Veja como foi a edição especial do SportsCenter

Edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo por Divulgação/ESPN
Edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo por Divulgação/ESPN
Edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo por Divulgação/ESPN
1 de 3
Edição especial do SportsCenter em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo por Divulgação/ESPN

Na edição do ano passado, apresentadores do canal comandaram o programa enquanto corriam por 30 minutos, resultado que rendeu o recorde de maior distância percorrida durante a apresentação de um programa de televisão, marca reconhecida pelo Guinness World Records.

“O SportsCenter em movimento tem como objetivo conscientizar as pessoas da importância da atividade física para a nossa vida. Aproveitamos o dia 10 de março, Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, para reforçar a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que devemos nos movimentar pelo menos 30 minutos por dia. Nosso compromisso é inspirar as pessoas a darem esse primeiro passo e adotarem uma rotina mais ativa”, afirmou Mariana Pereira.

Renan do Couto também comentou a proposta da edição especial. “Fazer o mínimo de atividade física já é fundamental para a saúde física e mental, ajudando não só na longevidade, mas também na qualidade de vida. Muitas vezes a gente acha que não cabe na rotina ou que não leva jeito, mas é preciso criar coragem e começar. O esporte pode ser o primeiro passo para essa mudança, e é essa mensagem que o SportsCenter busca reforçar”, disse.

Para viabilizar o formato, a produção montou uma estrutura técnica adaptada para acompanhar os apresentadores em movimento. A transmissão contou com várias câmeras posicionadas ao longo do percurso e ensaios prévios para ajustar o ritmo das pedaladas e garantir a sincronia durante a condução do programa.

A iniciativa acontece no ano em que o SportsCenter completa 25 anos no Brasil. O telejornal é o principal noticiário esportivo da ESPN no país e segue como um dos programas mais tradicionais da emissora, com cobertura diária de notícias, análises e bastidores do esporte.

