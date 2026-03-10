Acesse sua conta
Jogadores de Bahia e Vitória projetam clássico pelo Brasileirão: ‘É sempre uma final’

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:16

Acevedo e Matheuzinho foram os destaques de Bahia e Vitória na final do Baianão
Acevedo e Matheuzinho foram os destaques de Bahia e Vitória na final do Baianão Crédito: Letícia Martins/ECB e Victor Ferreira/ECV

Alguns dias após o triunfo por 2x1 do Bahia sobre o Vitória na final do Campeonato Baiano, a dupla Ba-Vi volta a se enfrentar nesta quarta-feira (11), às 20h, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do resultado recente na decisão estadual, o clássico também coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na Série A.

Com a conquista do 52º título baiano, o Bahia começou a se reconciliar com a torcida após a eliminação precoce na Libertadores, mas o time quer ir além nessa retomada de confiança. Em caso de vitória no clássico, o Tricolor pode alcançar a terceira vitória consecutiva em Ba-Vis pela primeira vez desde 2018. Mais do que isso, o time aparece na 4ª colocação com sete pontos e, mesmo com um jogo a menos que a maioria dos adversários, pode assumir momentaneamente a liderança do Brasileirão, já que os atuais líderes, São Paulo e Palmeiras, ambos com 10 pontos, só jogam na quinta (12).

“Acho que o principal é estar focado e firme. Estamos com isso na cabeça, que com um triunfo podemos ficar líderes do Brasileirão. Sabemos que ainda são poucas rodadas, mas é um passo muito importante. Vamos fazer tudo o possível, entrar com muita gana, com energia, e dar o máximo para conseguir a vitória”, projetou o volante Acevedo em entrevista coletiva.

Veja como foi Bahia 2x1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Do outro lado, o Vitória chega naturalmente incomodado pela virada sofrida na final do Baianão e vê o clássico como oportunidade de resposta. Além da busca por revanche, o Leão também precisa pontuar para se afastar das últimas posições. Mesmo com um jogo a menos que boa parte das demais equipes e há quase um mês sem atuar pela Série A, a equipe ocupa a 15ª colocação, com três pontos, apenas um acima do Atlético-MG, que abre a zona de rebaixamento.

“É mais um clássico. Por ser clássico, não muda, porque é um jogo à parte. É sempre enfrentar como uma final, como sempre foi. Esquecer o que passou e levar esse jogo como uma final. É um Brasileiro que importa muito para o clube. Viemos de derrota contra o Flamengo, também contra o Palmeiras, então a gente precisa dar essa resposta para o nosso torcedor”, disse o meia Matheuzinho em entrevista coletiva.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Destaques de suas equipes na final do Campeonato Baiano, o volante tricolor e o meia rubro-negro podem novamente ser decisivos no confronto. Acevedo voltou do intervalo da decisão na lateral direita e foi peça fundamental para a reação do Bahia no segundo tempo, participando diretamente dos dois gols da virada. Para o novo clássico, o uruguaio se coloca à disposição de Rogério Ceni para atuar em qualquer função.

“Venho melhorando dia a dia, me sentindo melhor fisicamente e também dentro de campo. Sobre a posição, no outro dia joguei como lateral-direito, me senti confortável. Eu trabalho para estar preparado e onde o Rogério precisar vou estar disponível.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols por Divulgação
Índio marcou 8 gols por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols por Felipe Oliveira
Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Jean Lucas marcou 3 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Osvaldo marcou 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 56
Nonato marcou 10 gols por Divulgação

Pelo lado do Vitória, Matheuzinho vem se adaptando cada vez mais à função de meia pela esquerda no esquema de Jair Ventura e voltou a ganhar espaço entre os titulares. No último Ba-Vi, fez sua melhor atuação em bastante tempo, participando da construção do gol rubro-negro e sendo um dos poucos a manter o nível no segundo tempo, quando a equipe acabou sofrendo a virada. Para sair da Fonte Nova com um resultado diferente desta vez, o camisa 10 acredita que o time precisa repetir o desempenho da primeira etapa da final.

“A gente fez um primeiro tempo muito bom, e o segundo tempo foi um pouco abaixo, foi onde o time do Bahia conseguiu fazer os gols. A gente tem que levar esse primeiro tempo para o jogo de amanhã, fazer os 90 minutos como foi o primeiro tempo da final do Ba-Vi. Acredito que, se a gente fizer isso, vai estar mais perto da vitória”, analisou o meia.

Tags:

