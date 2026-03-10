BA-VI 507

Jogadores de Bahia e Vitória projetam clássico pelo Brasileirão: ‘É sempre uma final’

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:16

Acevedo e Matheuzinho foram os destaques de Bahia e Vitória na final do Baianão Crédito: Letícia Martins/ECB e Victor Ferreira/ECV

Alguns dias após o triunfo por 2x1 do Bahia sobre o Vitória na final do Campeonato Baiano, a dupla Ba-Vi volta a se enfrentar nesta quarta-feira (11), às 20h, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do resultado recente na decisão estadual, o clássico também coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na Série A.

Com a conquista do 52º título baiano, o Bahia começou a se reconciliar com a torcida após a eliminação precoce na Libertadores, mas o time quer ir além nessa retomada de confiança. Em caso de vitória no clássico, o Tricolor pode alcançar a terceira vitória consecutiva em Ba-Vis pela primeira vez desde 2018. Mais do que isso, o time aparece na 4ª colocação com sete pontos e, mesmo com um jogo a menos que a maioria dos adversários, pode assumir momentaneamente a liderança do Brasileirão, já que os atuais líderes, São Paulo e Palmeiras, ambos com 10 pontos, só jogam na quinta (12).

“Acho que o principal é estar focado e firme. Estamos com isso na cabeça, que com um triunfo podemos ficar líderes do Brasileirão. Sabemos que ainda são poucas rodadas, mas é um passo muito importante. Vamos fazer tudo o possível, entrar com muita gana, com energia, e dar o máximo para conseguir a vitória”, projetou o volante Acevedo em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Vitória chega naturalmente incomodado pela virada sofrida na final do Baianão e vê o clássico como oportunidade de resposta. Além da busca por revanche, o Leão também precisa pontuar para se afastar das últimas posições. Mesmo com um jogo a menos que boa parte das demais equipes e há quase um mês sem atuar pela Série A, a equipe ocupa a 15ª colocação, com três pontos, apenas um acima do Atlético-MG, que abre a zona de rebaixamento.

“É mais um clássico. Por ser clássico, não muda, porque é um jogo à parte. É sempre enfrentar como uma final, como sempre foi. Esquecer o que passou e levar esse jogo como uma final. É um Brasileiro que importa muito para o clube. Viemos de derrota contra o Flamengo, também contra o Palmeiras, então a gente precisa dar essa resposta para o nosso torcedor”, disse o meia Matheuzinho em entrevista coletiva.

Destaques de suas equipes na final do Campeonato Baiano, o volante tricolor e o meia rubro-negro podem novamente ser decisivos no confronto. Acevedo voltou do intervalo da decisão na lateral direita e foi peça fundamental para a reação do Bahia no segundo tempo, participando diretamente dos dois gols da virada. Para o novo clássico, o uruguaio se coloca à disposição de Rogério Ceni para atuar em qualquer função.

“Venho melhorando dia a dia, me sentindo melhor fisicamente e também dentro de campo. Sobre a posição, no outro dia joguei como lateral-direito, me senti confortável. Eu trabalho para estar preparado e onde o Rogério precisar vou estar disponível.

Pelo lado do Vitória, Matheuzinho vem se adaptando cada vez mais à função de meia pela esquerda no esquema de Jair Ventura e voltou a ganhar espaço entre os titulares. No último Ba-Vi, fez sua melhor atuação em bastante tempo, participando da construção do gol rubro-negro e sendo um dos poucos a manter o nível no segundo tempo, quando a equipe acabou sofrendo a virada. Para sair da Fonte Nova com um resultado diferente desta vez, o camisa 10 acredita que o time precisa repetir o desempenho da primeira etapa da final.