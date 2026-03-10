Acesse sua conta
Atacante que já decidiu Ba-Vi volta a ser herói em clássico e garante título para Leão

Atleta de 30 anos marcou dos gols no jogo de volta na final

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:30

Iury Castilho com a camisa do Vitória
Iury Castilho com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Velho conhecido da torcida do Vitória, o atacante Iury Castilho voltou a ser decisivo em uma final estadual. No último fim de semana, o jogador foi o grande destaque na conquista do Campeonato Pernambucano pelo Sport, marcando dois gols na vitória por 3x0 sobre o Náutico, nos Aflitos, resultado que garantiu o 46º título estadual do Leão da Ilha.

O desempenho do atacante foi determinante ao longo de toda a decisão. No primeiro jogo da final, na Ilha do Retiro, Iury já havia balançado as redes duas vezes no empate por 3x3. Somando os dois confrontos, o atacante marcou quatro gols e terminou como o principal nome da conquista rubro-negra.

A atuação decisiva não é novidade para quem acompanhou sua passagem pelo Vitória. Apesar de curta, a trajetória do atacante no Barradão foi marcada por momentos importantes. Em 2023, ele teve participação relevante na campanha que terminou com o título da Série B. No ano seguinte, também integrou o elenco campeão baiano e marcou um dos gols na vitória por 3 a 2 no primeiro jogo da final, resultado fundamental para a conquista estadual. Ao todo, foram oito gols em 34 partidas com a camisa rubro-negra.

Iury deixou o Vitória em agosto de 2024, após perder espaço no elenco com a chegada do técnico Tiago Carpini. Na sequência, acertou com o Mirassol e participou da campanha que levou o clube ao acesso para a Série A. Depois, passou pelo Coritiba, onde conquistou a Série B na temporada passada, antes de retornar ao futebol nordestino neste ano para defender o Sport, clube pelo qual voltou a ser protagonista em uma decisão.

