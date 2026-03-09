BOA NOTÍCIA

STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

Punição original prévia dois jogos no estádio com os portões fechados

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:58

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol julgou, nesta segunda-feira (9), recurso Vitória e decidiu reduzir as punições aplicadas ao clube pelos acontecimentos no clássico Ba-Vi da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Com a nova decisão, o clube não precisará mais cumprir perda de mando de campo com portões fechados e poderá voltar a jogar no Barradão com a presença de torcida.



No julgamento do recurso pelo Tribunal Pleno, foi mantida a multa de R$ 80 mil por cânticos homofóbicos registrados durante a partida, infração enquadrada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos discriminatórios.

Torcida do Vitória 1 de 12

A punição relacionada à confusão nas arquibancadas foi reduzida. A multa, que havia sido fixada em R$ 20 mil na primeira instância, caiu para R$ 10 mil após a nova análise dos auditores.



Apesar da redução das penalidades, o STJD determinou que o Vitória cumpra uma sanção no confronto contra o Atlético-MG, com retenção de 30% da renda bruta de bilheteria. A partida será disputada normalmente no Barradão, com público.

O caso teve origem em episódios registrados durante o Ba-Vi pelo Brasileirão de 2025, quando houve cânticos discriminatórios e uma confusão no setor de arquibancadas que provocou uma “avalanche” de torcedores. Ao todo, 15 pessoas precisaram de atendimento médico no estádio, mas nenhuma sofreu ferimentos graves. A decisão do Tribunal Pleno é definitiva na esfera da Justiça Desportiva.

Punição original previa portões fechados

Em julgamento realizado em 12 de fevereiro, o STJD havia condenado o Vitória à perda de dois mandos de campo e ao pagamento total de R$ 100 mil em multas pelos fatos ocorridos no clássico disputado em 16 de outubro de 2025, no Barradão.

Na ocasião, a comissão disciplinar aplicou a punição com base no artigo 213, inciso I, do CBJD, que trata de desordem em praça de esporte. A confusão nas arquibancadas durante a partida gerou a queda de torcedores em efeito cascata, deixando mais de 15 feridos, o que motivou a perda de dois jogos com portões fechados, além de multa de R$ 20 mil.

O clube também foi penalizado com multa de R$ 80 mil por cânticos homofóbicos direcionados ao Bahia e ao técnico Rogério Ceni, após denúncia apresentada pelo coletivo Canarinhos LGBT.

Caso a decisão inicial fosse mantida, o Vitória teria de disputar partidas do Campeonato Brasileiro sem público no Barradão, incluindo confrontos contra Atlético-MG, neste sábado (14) e Mirassol, no próximo dia 22.