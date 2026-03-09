Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

Punição original prévia dois jogos no estádio com os portões fechados

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:58

Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol julgou, nesta segunda-feira (9), recurso Vitória e decidiu reduzir as punições aplicadas ao clube pelos acontecimentos no clássico Ba-Vi da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Com a nova decisão, o clube não precisará mais cumprir perda de mando de campo com portões fechados e poderá voltar a jogar no Barradão com a presença de torcida.

No julgamento do recurso pelo Tribunal Pleno, foi mantida a multa de R$ 80 mil por cânticos homofóbicos registrados durante a partida, infração enquadrada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos discriminatórios.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

A punição relacionada à confusão nas arquibancadas foi reduzida. A multa, que havia sido fixada em R$ 20 mil na primeira instância, caiu para R$ 10 mil após a nova análise dos auditores.

Apesar da redução das penalidades, o STJD determinou que o Vitória cumpra uma sanção no confronto contra o Atlético-MG, com retenção de 30% da renda bruta de bilheteria. A partida será disputada normalmente no Barradão, com público.

O caso teve origem em episódios registrados durante o Ba-Vi pelo Brasileirão de 2025, quando houve cânticos discriminatórios e uma confusão no setor de arquibancadas que provocou uma “avalanche” de torcedores. Ao todo, 15 pessoas precisaram de atendimento médico no estádio, mas nenhuma sofreu ferimentos graves. A decisão do Tribunal Pleno é definitiva na esfera da Justiça Desportiva.

LEIA MAIS 

'Vão tudo pra casa do c*': Marinho explode e xinga torcida após derrota no Campeonato Baiano

'Parecia encaminhado', lamenta Jair Ventura após Vitória sofrer virada para o Bahia

Com dois gols de Jean Lucas, Bahia vence o Vitória de virada e conquista o Campeonato Baiano de 2026

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória

Punição original previa portões fechados

Em julgamento realizado em 12 de fevereiro, o STJD havia condenado o Vitória à perda de dois mandos de campo e ao pagamento total de R$ 100 mil em multas pelos fatos ocorridos no clássico disputado em 16 de outubro de 2025, no Barradão.

Na ocasião, a comissão disciplinar aplicou a punição com base no artigo 213, inciso I, do CBJD, que trata de desordem em praça de esporte. A confusão nas arquibancadas durante a partida gerou a queda de torcedores em efeito cascata, deixando mais de 15 feridos, o que motivou a perda de dois jogos com portões fechados, além de multa de R$ 20 mil.

O clube também foi penalizado com multa de R$ 80 mil por cânticos homofóbicos direcionados ao Bahia e ao técnico Rogério Ceni, após denúncia apresentada pelo coletivo Canarinhos LGBT.

Caso a decisão inicial fosse mantida, o Vitória teria de disputar partidas do Campeonato Brasileiro sem público no Barradão, incluindo confrontos contra Atlético-MG, neste sábado (14) e Mirassol, no próximo dia 22.

Com o recurso aceito pelo Tribunal Pleno, porém, a punição foi reduzida, permitindo que o Rubro-Negro atue normalmente diante de sua torcida, cumprindo apenas as sanções financeiras impostas.

Tags:

Vitória Torcida Barradão

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre
Imagem - Neymar é poupado no Santos e pode ficar fora da convocação de Ancelotti para a Seleção

Neymar é poupado no Santos e pode ficar fora da convocação de Ancelotti para a Seleção

MAIS LIDAS

Imagem - Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador
01

Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar
03

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
04

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres