'Parecia encaminhado', lamenta Jair Ventura após Vitória sofrer virada para o Bahia

Leão foi derrotado por 2x1 pelo Esquadrão e perdeu o título do Baianão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 22:29

Jair Ventura em entrevista coletiva
Jair Ventura em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/ECV

Em um jogo de dois tempos completamente distintos, o Vitória foi derrotado pelo Bahia por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), e ficou com o vice-campeonato baiano pelo segundo ano consecutivo. O técnico Jair Ventura deixou a Arena Fonte Nova frustrado com o resultado, mas valorizou a atuação do Vitória, principalmente no primeiro tempo da decisão.

“Lógico que nós, do Vitória, não estamos felizes pelo resultado, mas quem assistiu viu um grande jogo, com duas equipes buscando o gol a todo momento. Nós terminamos o jogo com mais posse de bola do que o nosso adversário. Fizemos, na minha opinião, um primeiro tempo muito superior. Era um primeiro tempo para ter liquidado praticamente a partida. O Arcanjo não fez nenhuma defesa, tivemos a cabeçada do Kayzer, o chute do Ramon, chances claras. A gente estava confortável no jogo e parecia que estava tudo encaminhado”, avaliou o treinador em coletiva.

Veja como foi Bahia 2x1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano

Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Após um primeiro tempo dominante, em que o time poderia até ter ido para o intervalo com o título encaminhado, o Vitória foi completamente dominado pelo Bahia na segunda etapa e acabou sofrendo a virada. Segundo Jair, a estratégia não foi alterada após o intervalo e a equipe não recuou para segurar o resultado. Para ele, o que mudou foi a postura do Bahia, que cresceu jogando em casa e conseguiu assumir o controle da partida.

“Em nenhum momento a gente sentou no resultado. A estratégia foi a mesma. Mantivemos os mesmos jogadores, não tiramos atacante para colocar zagueiro, não chamamos o adversário para o nosso campo. O que aconteceu foi que enfrentamos um Bahia jogando em casa, que voltou muito forte. A gente teve o controle total do primeiro tempo e eles tiveram o controle do segundo, essa é a grande verdade”, explicou.

Apesar da derrota dolorida, Jair espera que o elenco vire a página rapidamente e foque nas outras competições da temporada, como a Série A, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A equipe já volta a campo nesta quarta-feira (11), quando encara o Bahia mais uma vez, às 20h, novamente na Arena Fonte Nova.

“Agora é olhar para frente, lamber as feridas e seguir. A gente queria muito sair daqui com o título, jogamos para isso e em nenhum momento o time se acovardou. Hoje não saímos campeões, mas saímos conscientes de que temos uma boa equipe. Jogar bem é importante, mas no futebol o que vale é vencer. Vamos trabalhar para transformar boas atuações em resultados”, concluiu.

Vitória Ba-vi Campeonato Baiano

