Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar é poupado no Santos e pode ficar fora da convocação de Ancelotti para a Seleção

Sem jogar contra o Mirassol, Neymar perde oportunidade de mostrar condição física ao técnico da Seleção e vê convocação ameaçada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:24

Neymar chorando após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar
Neymar chorando após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: André Durão/MoWA Press

Faltando menos de 100 dias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar parece cada vez mais distante de uma convocação para a Seleção Brasileira na reta final de preparação para o torneio. Segundo o ge, o atacante do Santos estava na pré-lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 deste mês, nos Estados Unidos, mas a decisão do clube de poupá-lo na próxima rodada do Brasileirão diminuiu suas chances de ser chamado.

O Santos anunciou nesta segunda-feira (9) que o camisa 10 não será relacionado para o jogo contra o Mirassol, nesta terça-feira (10), fora de casa. A partida seria uma oportunidade importante para o jogador mostrar condições físicas ao técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, que tinha viagem programada para acompanhar o atleta de perto no estádio José Maria de Campos Maia.

Neymar

Neymar por Reprodução
Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
1 de 11
Neymar por Reprodução

Na última semana, Neymar ficou alguns dias sem treinar por causa de desgaste muscular. Ele voltou a trabalhar normalmente nesta segunda no CT Rei Pelé, mas será preservado para evitar risco de lesão e chegar em melhores condições ao clássico contra o Corinthians, marcado para domingo (15), na Vila Belmiro.

Em nota oficial, o clube explicou a decisão. “O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo a programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Mirassol”, informou o Santos.

LEIA MAIS

STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

Ba-Vi pelo Brasileirão já tem 30 mil ingressos garantidos; veja valores e onde comprar

'Vão tudo pra casa do c*': Marinho explode e xinga torcida após derrota no Campeonato Baiano

Rayssa Leal cai, chora durante prova e termina em 4º no Mundial de Skate Street

A convocação para os amistosos será anunciada na próxima segunda-feira (16), o que ainda mantém uma pequena esperança para o atacante. Para isso, ele precisará ter bom desempenho no clássico contra o Corinthians e convencer Ancelotti de que está totalmente recuperado fisicamente.

Nos bastidores da Seleção, a condição física tem sido tratada como requisito essencial. O treinador já deixou claro que pretende levar para a Copa apenas jogadores em plena forma. Neymar perdeu parte do início da temporada após cirurgia no menisco do joelho esquerdo e ainda busca sequência. Ele teve atuação discreta contra o Novorizontino, no Paulistão, mas foi decisivo ao marcar dois gols na vitória sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro.

Tags:

Copa do Mundo Neymar Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre
Imagem - STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

MAIS LIDAS

Imagem - Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador
01

Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar
03

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
04

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres