FORA DA COPA?

Neymar é poupado no Santos e pode ficar fora da convocação de Ancelotti para a Seleção

Sem jogar contra o Mirassol, Neymar perde oportunidade de mostrar condição física ao técnico da Seleção e vê convocação ameaçada

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:24

Neymar chorando após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: André Durão/MoWA Press

Faltando menos de 100 dias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar parece cada vez mais distante de uma convocação para a Seleção Brasileira na reta final de preparação para o torneio. Segundo o ge, o atacante do Santos estava na pré-lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 deste mês, nos Estados Unidos, mas a decisão do clube de poupá-lo na próxima rodada do Brasileirão diminuiu suas chances de ser chamado.

O Santos anunciou nesta segunda-feira (9) que o camisa 10 não será relacionado para o jogo contra o Mirassol, nesta terça-feira (10), fora de casa. A partida seria uma oportunidade importante para o jogador mostrar condições físicas ao técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, que tinha viagem programada para acompanhar o atleta de perto no estádio José Maria de Campos Maia.

Na última semana, Neymar ficou alguns dias sem treinar por causa de desgaste muscular. Ele voltou a trabalhar normalmente nesta segunda no CT Rei Pelé, mas será preservado para evitar risco de lesão e chegar em melhores condições ao clássico contra o Corinthians, marcado para domingo (15), na Vila Belmiro.

Em nota oficial, o clube explicou a decisão. “O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo a programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Mirassol”, informou o Santos.

A convocação para os amistosos será anunciada na próxima segunda-feira (16), o que ainda mantém uma pequena esperança para o atacante. Para isso, ele precisará ter bom desempenho no clássico contra o Corinthians e convencer Ancelotti de que está totalmente recuperado fisicamente.