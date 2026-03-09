Ba-Vi pelo Brasileirão já tem 30 mil ingressos garantidos; veja valores e onde comprar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 9 de março de 2026 às 16:01
Após conquistar o 52º título do Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e já se prepara para mais um clássico contra o Vitória. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e a expectativa é de casa cheia: mais de 30 mil torcedores já garantiram presença no estádio por meio do check-in antecipado dos sócios tricolores.
A venda de ingressos segue o cronograma definido pelo clube. Os associados do plano Esquadrão Tô na Fonte tiveram prioridade no check-in desde os primeiros dias de comercialização. Em seguida, as entradas foram liberadas para os sócios Esquadrão de Aço e, posteriormente, para os integrantes do Esquadrão da Sorte.
Para o público geral, incluindo sócios de todas as modalidades, as vendas começam na terça-feira (10), a partir das 10h. No dia do jogo, quarta-feira (11), ainda será possível comprar ingressos pela internet até o horário da partida, às 20h, enquanto houver disponibilidade.
Os bilhetes estão sendo vendidos exclusivamente pela plataforma Ingresse. Para adquirir, o torcedor deve acessar o site oficial da Arena Fonte Nova, selecionar a partida e concluir a compra no sistema de vendas. Também é possível comprar diretamente no site da própria Ingresse.
O acesso ao estádio será feito por biometria facial, sistema adotado para aumentar a segurança dentro e nos arredores da Arena. O cadastro é gratuito e pode ser realizado antecipadamente pelo site da Arena Fonte Nova, sendo obrigatório para entrar no estádio.
QUINTA-FEIRA (5) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 1
Internet – A partir das 10h
SEXTA-FEIRA (6) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 2
Internet – 24 horas
SÁBADO (7) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 3
Internet – 24 horas
DOMINGO (8) – Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço
Internet – A partir de 10h
SEGUNDA-FEIRA (9) – Início da venda exclusiva para sócios Esquadrão da Sorte
Esquadrão de Aço: internet – 24 horas
Esquadrão da Sorte: internet – a partir de 10h
TERÇA-FEIRA (10) – Público geral
Internet – a partir de 10h
QUARTA-FEIRA (11) – Dia do jogo
Internet – até 20h