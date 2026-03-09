Acesse sua conta
Ba-Vi pelo Brasileirão já tem 30 mil ingressos garantidos; veja valores e onde comprar

Clássico será disputado nesta quarta-feira (11), às 20h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:01

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após conquistar o 52º título do Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e já se prepara para mais um clássico contra o Vitória. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e a expectativa é de casa cheia: mais de 30 mil torcedores já garantiram presença no estádio por meio do check-in antecipado dos sócios tricolores.

A venda de ingressos segue o cronograma definido pelo clube. Os associados do plano Esquadrão Tô na Fonte tiveram prioridade no check-in desde os primeiros dias de comercialização. Em seguida, as entradas foram liberadas para os sócios Esquadrão de Aço e, posteriormente, para os integrantes do Esquadrão da Sorte.

Veja como foi Bahia 2x1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Para o público geral, incluindo sócios de todas as modalidades, as vendas começam na terça-feira (10), a partir das 10h. No dia do jogo, quarta-feira (11), ainda será possível comprar ingressos pela internet até o horário da partida, às 20h, enquanto houver disponibilidade.

Valores dos ingressos para o Ba-Vi pela Série A Crédito: Divulgação/ECB

ONDE COMPRAR: 

Os bilhetes estão sendo vendidos exclusivamente pela plataforma Ingresse. Para adquirir, o torcedor deve acessar o site oficial da Arena Fonte Nova, selecionar a partida e concluir a compra no sistema de vendas. Também é possível comprar diretamente no site da própria Ingresse.

O acesso ao estádio será feito por biometria facial, sistema adotado para aumentar a segurança dentro e nos arredores da Arena. O cadastro é gratuito e pode ser realizado antecipadamente pelo site da Arena Fonte Nova, sendo obrigatório para entrar no estádio.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE VENDAS

QUINTA-FEIRA (5) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 1

Internet – A partir das 10h

SEXTA-FEIRA (6) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 2

Internet – 24 horas

SÁBADO (7) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 3

Internet – 24 horas

DOMINGO (8) – Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço

Internet – A partir de 10h

SEGUNDA-FEIRA (9) – Início da venda exclusiva para sócios Esquadrão da Sorte

Esquadrão de Aço: internet – 24 horas

Esquadrão da Sorte: internet – a partir de 10h

TERÇA-FEIRA (10) – Público geral 

Internet – a partir de 10h

QUARTA-FEIRA (11) – Dia do jogo

Internet – até 20h

