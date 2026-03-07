BAHIA 52x CAMPEÃO

Everton Ribeiro fala em reconciliação com torcida do Bahia após título do Baiano: 'É um alento'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 20:26

Bahia x Vitória - Final do Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/ECB

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.



O próprio capitão tricolor, Everton Ribeiro, reconheceu que o time demorou a entrar na partida, mas destacou a reação da equipe na segunda etapa e valorizou a postura do grupo para buscar a virada.

“A gente não desistiu, e isso é uma marca desse time, é uma marca do Bahia. Nós jogadores temos que saber o time que a gente joga, como enfrentar as adversidades. Vamos jogar juntos, acreditar até o final, e hoje, graças a Deus, conseguimos a virada, conseguimos esse triunfo muito importante para a nossa sequência. É um título importante, estou muito feliz, e glória a Deus por trazer essa alegria na minha vida e na vida de todo mundo”, disse o meia após a partida.

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela final do Campeonato Baiano 1 de 12

Com a conquista do bicampeonato estadual, o camisa 10 tricolor espera que o título sirva como ponto de reconciliação com a torcida, que chegou a vaiar a equipe em alguns momentos da decisão, ainda incomodada com a eliminação precoce na Libertadores. O meia reconheceu que a frustração ainda existe, mas acredita que a virada no clássico pode marcar um novo começo na temporada.



“Parecia que vinha uma maré de coisa ruim, mas a gente conseguiu a virada e comemorar agora. A gente sabe que ainda dói a eliminação, não apaga a nossa frustração, mas dá um alento, mostra que temos muito pela frente, que todos juntos o Bahia se torna mais forte. A gente joga jogo a jogo, acreditando até o final, jogando o nosso máximo. Hoje temos que comemorar, é um título que fica na história, e daqui para frente é cada vez mais para buscar mais coisas, mais títulos e mais alegrias para o nosso torcedor”, afirmou Everton.