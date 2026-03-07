Acesse sua conta
Brasileiro Charles do Bronx enfrenta Max Holloway pelo cinturão no UFC 326; veja horário e onde assistir

Evento acontece neste sábado em Las Vegas e terá também Caio Borralho no co-main event

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 18:00

Charles do Bronx
Charles do Bronx Crédito: Reprodução

O UFC 326 acontece neste sábado (7), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e terá como luta principal o confronto entre Charles Oliveira, o Charles do Bronx, e Max Holloway. Os dois disputam o cinturão BMF, título simbólico da organização que costuma ser associado às lutas mais empolgantes do evento.

O combate será realizado na categoria peso-leve (até 70 kg) e está previsto para acontecer durante o card principal, que começa às 23h (horário de Brasília). O evento terá transmissão pelo streaming Paramount+.

O cinturão BMF é representado por uma cinta prateada e é diferente dos cinturões tradicionais do UFC, que são dourados e indicam campeões oficiais ou interinos. A premiação costuma ser destinada a lutas consideradas marcantes dentro da organização.

O título foi criado em 2019 após Nate Diaz se autoproclamar “Badass Motherfucker” e desafiar Jorge Masvidal, que vivia grande fase no peso-meio-médio. Na ocasião, Masvidal venceu o combate e recebeu o cinturão das mãos do ator Dwayne Johnson.

Depois de alguns anos sem disputas, o cinturão voltou a ser colocado em jogo em 2023, quando Justin Gaethje derrotou Dustin Poirier no UFC 291.

Max Holloway conquistou o título em 2024, no UFC 300, ao vencer Gaethje em um dos combates mais marcantes do evento. Posteriormente, o havaiano também defendeu o cinturão contra Poirier.

Agora, o título volta a ser disputado em um confronto entre dois atletas com números expressivos na organização. Charles Oliveira, de 36 anos, é o maior finalizador da história do UFC. Já Holloway, de 34 anos, possui o recorde de golpes significativos conectados na organização.

Outro brasileiro em destaque no evento será Caio Borralho, que enfrenta Reinier de Ridder no co-main event da noite, pela categoria peso-médio.

O card preliminar começa às 19h30 (horário de Brasília).

Card completo do UFC 326

Card preliminar – a partir das 19h30

Sumudaerji x Jesus Aguilar – peso-mosca

Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay – peso-meio-pesado

Luke Fernandez x Rodolfo Bellato – peso-meio-pesado

Cody Garbrandt x Xiao Long – peso-galo

Donte Johnson x Cody Brundage – peso-médio

Ricky Turcios x Alberto Montes – peso-pena

Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel – peso-mosca

Card principal – a partir das 23h

Max Holloway x Charles do Bronx – cinturão BMF (peso-leve)

Caio Borralho x Reinier de Ridder – peso-médio

Rob Font x Raul Rosas Jr. – peso-galo

Drew Dober x Michael Johnson – peso-leve

Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira – peso-médio

