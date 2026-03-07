Brasileiro Charles do Bronx enfrenta Max Holloway pelo cinturão no UFC 326; veja horário e onde assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 18:00
O UFC 326 acontece neste sábado (7), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e terá como luta principal o confronto entre Charles Oliveira, o Charles do Bronx, e Max Holloway. Os dois disputam o cinturão BMF, título simbólico da organização que costuma ser associado às lutas mais empolgantes do evento.
O combate será realizado na categoria peso-leve (até 70 kg) e está previsto para acontecer durante o card principal, que começa às 23h (horário de Brasília). O evento terá transmissão pelo streaming Paramount+.
Charles do Bronx
O cinturão BMF é representado por uma cinta prateada e é diferente dos cinturões tradicionais do UFC, que são dourados e indicam campeões oficiais ou interinos. A premiação costuma ser destinada a lutas consideradas marcantes dentro da organização.
O título foi criado em 2019 após Nate Diaz se autoproclamar “Badass Motherfucker” e desafiar Jorge Masvidal, que vivia grande fase no peso-meio-médio. Na ocasião, Masvidal venceu o combate e recebeu o cinturão das mãos do ator Dwayne Johnson.
Depois de alguns anos sem disputas, o cinturão voltou a ser colocado em jogo em 2023, quando Justin Gaethje derrotou Dustin Poirier no UFC 291.
Max Holloway conquistou o título em 2024, no UFC 300, ao vencer Gaethje em um dos combates mais marcantes do evento. Posteriormente, o havaiano também defendeu o cinturão contra Poirier.
Agora, o título volta a ser disputado em um confronto entre dois atletas com números expressivos na organização. Charles Oliveira, de 36 anos, é o maior finalizador da história do UFC. Já Holloway, de 34 anos, possui o recorde de golpes significativos conectados na organização.
Outro brasileiro em destaque no evento será Caio Borralho, que enfrenta Reinier de Ridder no co-main event da noite, pela categoria peso-médio.
O card preliminar começa às 19h30 (horário de Brasília).
Card completo do UFC 326
Card preliminar – a partir das 19h30
Sumudaerji x Jesus Aguilar – peso-mosca
Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay – peso-meio-pesado
Luke Fernandez x Rodolfo Bellato – peso-meio-pesado
Cody Garbrandt x Xiao Long – peso-galo
Donte Johnson x Cody Brundage – peso-médio
Ricky Turcios x Alberto Montes – peso-pena
Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel – peso-mosca
Card principal – a partir das 23h
Max Holloway x Charles do Bronx – cinturão BMF (peso-leve)
Caio Borralho x Reinier de Ridder – peso-médio
Rob Font x Raul Rosas Jr. – peso-galo
Drew Dober x Michael Johnson – peso-leve
Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira – peso-médio