Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foragido reclama de foto usada em cartaz de procurado e envia selfie para polícia : 'Essa está melhor'

Caso aconteceu nos Estados Unidos e ganhou repercussão após homem afirmar que a imagem divulgada pelas autoridades estava “terrível”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:00

Donald “Chip” Pugh
Donald “Chip” Pugh Crédito: Reprodução

Um caso curioso envolvendo um foragido voltou a circular nas redes sociais. O episódio não é recente, aconteceu em 2016, nos Estados Unidos, mas voltou a viralizar na internet. Incomodado com a foto usada pela polícia em um cartaz de procurado, o homem decidiu enviar uma selfie às autoridades para substituir a imagem.

O caso aconteceu na cidade de Lima, no estado de Ohio. O suspeito, identificado como Donald “Chip” Pugh, era procurado pela polícia após não comparecer a uma audiência judicial.

Donald “Chip” Pugh

Donald “Chip” Pugh por Reprodução
Donald “Chip” Pugh por Reprodução
Donald “Chip” Pugh por Reprodução
1 de 3
Donald “Chip” Pugh por Reprodução

Depois que a polícia divulgou sua foto nas redes sociais, Pugh entrou em contato com os agentes e enviou uma selfie, afirmando que a imagem usada no aviso de procurado não estava boa.

“Here is a better photo, that one is terrible”, escreveu ele na mensagem enviada às autoridades. Em tradução livre, a frase significa: “Aqui está uma foto melhor, aquela está terrível”.

Leia mais

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Imagem - FOTOS: Sophia Abrahão e Sergio Malheiros curtem viagem romântica na Bahia em cenário de tirar o fôlego

FOTOS: Sophia Abrahão e Sergio Malheiros curtem viagem romântica na Bahia em cenário de tirar o fôlego

Imagem - Meta é acusada de expor usuários em vídeos gravados por óculos inteligentes: 'Há cenas de sexo'

Meta é acusada de expor usuários em vídeos gravados por óculos inteligentes: 'Há cenas de sexo'

A polícia de Lima publicou a selfie nas redes sociais e respondeu de forma irônica. Na mensagem, os agentes agradeceram pela nova imagem e disseram que ainda aguardavam que ele se apresentasse para tratar das acusações.

A situação rapidamente repercutiu na internet e foi noticiada por veículos de imprensa internacionais. Dias depois, Donald “Chip” Pugh acabou sendo preso no estado da Flórida.

O episódio se tornou um dos casos curiosos mais lembrados envolvendo interações entre suspeitos e autoridades nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - 6 signos entram em uma fase de sorte intensa e podem viver viradas importantes ainda em março

6 signos entram em uma fase de sorte intensa e podem viver viradas importantes ainda em março
Imagem - Escorpião, Peixes e Câncer têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar neste sábado (7 de março)

Escorpião, Peixes e Câncer têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar neste sábado (7 de março)
Imagem - Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
01

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional
02

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
03

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho
04

O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho