CARA DE PAU

Foragido reclama de foto usada em cartaz de procurado e envia selfie para polícia : 'Essa está melhor'

Caso aconteceu nos Estados Unidos e ganhou repercussão após homem afirmar que a imagem divulgada pelas autoridades estava “terrível”

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:00

Donald “Chip” Pugh Crédito: Reprodução

Um caso curioso envolvendo um foragido voltou a circular nas redes sociais. O episódio não é recente, aconteceu em 2016, nos Estados Unidos, mas voltou a viralizar na internet. Incomodado com a foto usada pela polícia em um cartaz de procurado, o homem decidiu enviar uma selfie às autoridades para substituir a imagem.

O caso aconteceu na cidade de Lima, no estado de Ohio. O suspeito, identificado como Donald “Chip” Pugh, era procurado pela polícia após não comparecer a uma audiência judicial.

Depois que a polícia divulgou sua foto nas redes sociais, Pugh entrou em contato com os agentes e enviou uma selfie, afirmando que a imagem usada no aviso de procurado não estava boa.

“Here is a better photo, that one is terrible”, escreveu ele na mensagem enviada às autoridades. Em tradução livre, a frase significa: “Aqui está uma foto melhor, aquela está terrível”.

A polícia de Lima publicou a selfie nas redes sociais e respondeu de forma irônica. Na mensagem, os agentes agradeceram pela nova imagem e disseram que ainda aguardavam que ele se apresentasse para tratar das acusações.

A situação rapidamente repercutiu na internet e foi noticiada por veículos de imprensa internacionais. Dias depois, Donald “Chip” Pugh acabou sendo preso no estado da Flórida.