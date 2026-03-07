FOTOS: Sophia Abrahão e Sergio Malheiros curtem viagem romântica na Bahia em cenário de tirar o fôlego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 09:04
Sophia Abrahão usou as redes sociais para mostrar momentos da viagem que fez à Bahia ao lado do namorado, o ator Sergio Malheiros. Nesta sexta-feira (6), a atriz publicou no Instagram um álbum com registros da estadia em Serra Grande, no sul do estado.
Nas fotos, Sophia aparece aproveitando paisagens naturais da região, além de posar ao lado do companheiro e de amigos durante a viagem.
Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros
Na legenda da publicação, a atriz elogiou a recepção no local onde ficou hospedada. “Bahia nunca decepciona. Que linda recepção, @aldeiadamataecolodge. Muito obrigado por todo cuidado e carinho! Isso aqui é um paraíso”, escreveu.
A publicação rapidamente recebeu comentários de fãs do casal. “Lindos demais”, disse uma seguidora. “Perfeitos”, escreveu outra. “Uma foto mais linda que a outra”, comentou mais uma admiradora.
Sophia Abrahão e Sergio Malheiros estão juntos desde 2014, quando se conheceram durante as gravações da novela Alto Astral. O relacionamento já dura mais de uma década, e os dois costumam atribuir a longevidade da relação a fatores como terapia de casal semanal, colaboração profissional e diálogo constante.