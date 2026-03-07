DEBOCHE

Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'

Humorista esteve no aniversário de 5 anos de Zaya, em São Paulo, e fez comentários bem-humorados sobre comida, decoração e clima da festa

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:50

Carlinhos Maia e Simone Crédito: Reprodução

Carlinhos Maia chamou atenção nas redes sociais ao comentar, de forma bem-humorada, detalhes do aniversário de cinco anos de Zaya, filha de Simone Mendes. A comemoração aconteceu na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo, e reuniu amigos e familiares da cantora.

Durante a festa, o influenciador gravou vídeos reagindo às escolhas feitas por Simone para celebrar a data. Um dos pontos que mais chamou sua atenção foi o cardápio servido aos convidados.

Carlinhos Maia 1 de 7

“Gente, tinha que ser uma festa da Simone... Numa festa de criança, ela bota um pratão, serve uma quentinha. Meu Deus do céu!”, disse ao ver garçons passando com pratos de strogonoff, arroz e batata palha.

O humorista também comentou sobre o bolo da festa, que seguia o tema inspirado em personagens da Disney do universo de Stitch. Surpreso com o formato da sobremesa, ele brincou sobre a aparência das produções atuais.

“Sabe o que é mais engraçado de hoje em dia? Os bolos não se parecem mais com bolos, né? Muito doido isso. Como é que você tem vontade de comer um negócio desse? Eu não tenho. Mas é bonito. Está linda a decoração”, afirmou.

Carlinhos ainda fez observações sobre o visual das irmãs Simone e Simaria, que também participou da comemoração.

“Olha o vestido da Simone! Não está feio, não. Só está um mosqueteirozinho embaixo. Simaria está voltando e muito gatinha. Ela está de boa”, comentou.

Em outro momento, o influenciador brincou com a grande quantidade de crianças presentes na festa e disse que já estava cansado do evento.