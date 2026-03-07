Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'

Humorista esteve no aniversário de 5 anos de Zaya, em São Paulo, e fez comentários bem-humorados sobre comida, decoração e clima da festa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:50

Carlinhos Maia e Simone
Carlinhos Maia e Simone Crédito: Reprodução

Carlinhos Maia chamou atenção nas redes sociais ao comentar, de forma bem-humorada, detalhes do aniversário de cinco anos de Zaya, filha de Simone Mendes. A comemoração aconteceu na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo, e reuniu amigos e familiares da cantora.

Durante a festa, o influenciador gravou vídeos reagindo às escolhas feitas por Simone para celebrar a data. Um dos pontos que mais chamou sua atenção foi o cardápio servido aos convidados.

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
1 de 7
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

“Gente, tinha que ser uma festa da Simone... Numa festa de criança, ela bota um pratão, serve uma quentinha. Meu Deus do céu!”, disse ao ver garçons passando com pratos de strogonoff, arroz e batata palha.

O humorista também comentou sobre o bolo da festa, que seguia o tema inspirado em personagens da Disney do universo de Stitch. Surpreso com o formato da sobremesa, ele brincou sobre a aparência das produções atuais.

“Sabe o que é mais engraçado de hoje em dia? Os bolos não se parecem mais com bolos, né? Muito doido isso. Como é que você tem vontade de comer um negócio desse? Eu não tenho. Mas é bonito. Está linda a decoração”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Meta é acusada de expor usuários em vídeos gravados por óculos inteligentes: 'Há cenas de sexo'

Meta é acusada de expor usuários em vídeos gravados por óculos inteligentes: 'Há cenas de sexo'

Imagem - Renato Paiva diz que filha foi ameaçada por torcedores do Bahia e admite arrependimento por saída do clube

Renato Paiva diz que filha foi ameaçada por torcedores do Bahia e admite arrependimento por saída do clube

Imagem - BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

Carlinhos ainda fez observações sobre o visual das irmãs Simone e Simaria, que também participou da comemoração.

“Olha o vestido da Simone! Não está feio, não. Só está um mosqueteirozinho embaixo. Simaria está voltando e muito gatinha. Ela está de boa”, comentou.

Em outro momento, o influenciador brincou com a grande quantidade de crianças presentes na festa e disse que já estava cansado do evento.

“Gente, ainda estou por aqui, mas doido para ir embora, mas tem um batalhão de crianças em todos os lugares. Como faço para passar por eles? Agora começou uma apresentação do Simba. Pelo amor de Deus, não é para mim, não. Deus me livre. Está decidido: não vou ter filho, não”, disse.

Mais recentes

Imagem - Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'
Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
Imagem - FOTOS: Sophia Abrahão e Sergio Malheiros curtem viagem romântica na Bahia em cenário de tirar o fôlego

FOTOS: Sophia Abrahão e Sergio Malheiros curtem viagem romântica na Bahia em cenário de tirar o fôlego

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
01

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
02

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou
03

Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

Imagem - Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame
04

Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame