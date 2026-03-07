BIZARRO

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Confusão ocorreu em unidade de educação infantil em Jaraguá do Sul; prefeitura abriu apuração sobre o caso

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 09:22

Caso aconteceu em Jaraguá do Sul Crédito: Reprodução

Um erro bizarro e inusitado marcou o primeiro dia de aula em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Um pai foi buscar a filha na creche e acabou levando o bebê errado para casa.

A troca só foi percebida minutos depois, quando outro responsável chegou ao local e avisou que a criança entregue a ele não era a filha.

Segundo a prefeitura, as duas meninas têm seis meses de idade e estavam matriculadas na mesma turma. O fato de ser o primeiro dia de aula para ambas pode ter contribuído para a confusão.

De acordo com o município, o pai envolvido no caso foi inicialmente ao CMEI buscar a filha, mas não apresentou documento de identificação. Por causa disso, a diretora informou que a criança não poderia ser liberada.

“O pai de uma das crianças envolvidas compareceu ao CMEI para buscá-la sem documento de identificação e foi informado pela diretora que sem documento, a criança não seria entregue”, informou a prefeitura em nota.

Contrariado, ele deixou o local e retornou pouco tempo depois. Na segunda tentativa, a criança foi entregue ao homem. “A criança foi entregue ao pai e toda movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança”, diz o comunicado.

Logo em seguida, outro pai chegou à unidade para buscar a filha. Ao receber o bebê, percebeu que não se tratava da criança dele e avisou a direção. “Em seguida, outro pai chegou e quando foi receber a criança informou que não se tratava de sua filha”, acrescenta a nota.

A diretora foi acionada imediatamente e confirmou o equívoco. Pouco depois, o homem que havia levado a criança errada retornou ao CMEI e as bebês foram entregues aos responsáveis corretos. “O pai da primeira criança retornou ao CMEI logo em seguida”, informou o município.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul disse que a Secretaria Municipal de Educação abriu uma apuração interna para investigar o ocorrido.