Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término

Cantores passaram o domingo (8) na casa de Leonardo; nesta segunda-feira (9), artista segue viagem para a fazenda do ex-sogro

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:32

Clima de romance no ar? Ana Castela e Zé Felipe passaram o último domingo (8) juntos, data em que foi celebrado o Dia da Mulher. Eles estavam na residência de Leonardo, em Goiânia (GO), com a família do cantor, incluindo o próprio sertanejo, sua esposa Poliana, os filhos de Zé Felipe e amigos. Após dois meses do término, anunciado em 19 de dezembro, fãs começaram a especular uma possível reconciliação.

Nesta segunda-feira (9), Ana publicou em seu perfil no Instagram que decidiu estender a visita. Acompanhada de amigos, ela apareceu no carro dizendo que precisava comprar roupas novas e comentou: "Era para ser só um dia". O próximo destino é a Fazenda Talismã, propriedade da família.

Os artistas voltaram a aparecer juntos no perfil de Zé Felipe durante o embarque em um jatinho particular, ao lado de Poliana, rumo à fazenda.