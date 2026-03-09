Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término

Cantores passaram o domingo (8) na casa de Leonardo; nesta segunda-feira (9), artista segue viagem para a fazenda do ex-sogro

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:32

Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo
Ana Castela e Zé Felipe passam Dia da Mulher juntos Crédito: Reprodução

Clima de romance no ar? Ana Castela e Zé Felipe passaram o último domingo (8) juntos, data em que foi celebrado o Dia da Mulher. Eles estavam na residência de Leonardo, em Goiânia (GO), com a família do cantor, incluindo o próprio sertanejo, sua esposa Poliana, os filhos de Zé Felipe e amigos. Após dois meses do término, anunciado em 19 de dezembro, fãs começaram a especular uma possível reconciliação.

Nesta segunda-feira (9), Ana publicou em seu perfil no Instagram que decidiu estender a visita. Acompanhada de amigos, ela apareceu no carro dizendo que precisava comprar roupas novas e comentou: "Era para ser só um dia". O próximo destino é a Fazenda Talismã, propriedade da família.

Os artistas voltaram a aparecer juntos no perfil de Zé Felipe durante o embarque em um jatinho particular, ao lado de Poliana, rumo à fazenda.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela por Reprodução
Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' por Divulgação
Capa do single ‘Sua boca mente’, de Zé Felipe com Ana Castela por Divulgação
Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' por Divulgação
Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 11
Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

Imagem - Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’

Jordana reclama de sujeira na pia do VIP no BBB 26: ‘Um nojo’

Imagem - Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Malu Barbosa, amiga e sócia de Preta Gil, desabafa sobre luto nas redes sociais: ‘A saudade não diminuiu’

Tags:

zé Felipe ana Castela Relacionamento

Mais recentes

Imagem - Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)

Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)
Imagem - Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual

Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual
Imagem - Ex-galã da Globo, Sidney Sampaio se casa e ganha 'bronca' de famoso: 'Nem fui convidado'

Ex-galã da Globo, Sidney Sampaio se casa e ganha 'bronca' de famoso: 'Nem fui convidado'

MAIS LIDAS

Imagem - Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador
01

Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar
03

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
04

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres