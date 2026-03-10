FAMOSOS

Franciny Ehlke faz tour por suíte só para maquiagens: 'Sou obcecada por make'

Influenciadora, que é casada com bilionário, mostrou a reforma do quarto exclusivo para os cosméticos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:44

Franciny Ehlke Crédito: Reprodução/Instagram

Franciny Ehlke compartilhou nas redes sociais um tour pelo seu quarto de make. A empresária e influenciadora contou que sua coleção de cosméticos é tão grande que reservou uma suíte em seu apartamento de luxo exclusivamente para as makes. Ela mora no local com o marido, o empresário bilionário Tony Maleh.

O vídeo mostra a reforma do quarto, que foi ganhando vários armários brancos e espelhos. Em seguida, Fran mostra o resultado final do espaço. "Como será que é o novo quarto de make da Fran? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês todo o processo e o tour final. E sim, gente, das quatro suítes aqui no nosso apartamento, eu tive que pegar uma inteira só para pôr maquiagem. Porque, além de ter a minha marca, eu compro muita make, ganho, testo para novos lançamentos. Sem contar que eu também sou obcecada por make, né?", disse a influenciadora no início do vídeo.

"E, bom, desta vez eu quis fazer tudo branquinho, uma pegada clássica, meio princesa. E aqui no vídeo está parecendo fácil esse processo da montagem, mas eles demoraram uns três dias para fazer tudo isso", completou.

"E aí foi colocar mármore e finalmente está pronto nosso quarto novo de make! Ficou muito aconchegante, do jeitinho que eu queria, olha só os detalhes. E, como eu falei, eu quis tudo branquinho, a única coisa que eu escolhi da cor rosa é essa pedra de mármore lindíssima. E o espaço dessa penteadeira foi muito bem aproveitado, tem várias gavetas escondidas ali. Cabe muita maquiagem e eu estou doida para deixar tudo bem organizadinho. E além das minhas makes, aqui eu vou colocar meus perfumes, body splash, secadores...", seguiu.

A empresária também revelou os planos para cada espaço dentro do local. "Ali em cima vão ficar futuros lançamentos que vocês ainda não podem ver e nem saber. Aqui coloquei um espelho de corpo inteiro para checar os meus looks, né? Aqui eu pretendo colocar todas as minhas bolsas. Embaixo das bolsas tem uma gaveta, só para eu apoiar a bolsa antes de sair e poder organizar ela", contou.