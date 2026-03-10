TRÂNSITO

60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima

Desde 2013, ao menos 53 ruas e avenidas da capital baiana já tiveram limite reduzido

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2026 às 05:30

Desde 2013, Salvador vem adotando uma metodologia de redução da velocidade máxima em diferentes vias com o objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito. Desde então, a readequação já atingiu ao menos 53 ruas e avenidas da capital baiana e pode ser implementada em novos pontos da cidade.

As vias priorizadas para a redução da velocidade de veículos motorizados foram escolhidas para tornar a cidade mais segura para a população soteropolitana, especialmente por apresentarem alto fluxo de pedestres em circulação constante.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que a velocidade máxima em vias urbanas não ultrapasse 50 km/h. Em áreas residenciais ou com grande concentração de pessoas caminhando ou andando de bicicleta, esse limite cai para 30 km/h.

Ainda de acordo com a organização, uma redução de 5% na velocidade média dos veículos pode diminuir o número de mortes no trânsito em até 20%. Levando isso em consideração, a estratégia adotada em Salvador prevê reduções graduais de 10 km/h em trechos onde a velocidade foi considerada inadequada. Atualmente, novos pontos estão em estudo.

De acordo com o superintendente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Diego Brito, um desses locais é a Avenida Anita Garibaldi, que atualmente possui velocidade máxima de 70 km/h.

“Com cada readequação, cria-se uma desconfiança [na população], mas é uma readequação necessária. A Garibaldi além de ter várias escolas, tem vários hospitais, clínicas, tem uma grande quantidade de pessoas que fazem travessia. Para trazer segurança, a gente vai fazer essa mudança”, explicou o gestor.

Outros dois pontos analisados ficam na Avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções Salvador, e na região do Corsário, na nova orla de Pituaçu. Em todo os três casos, a velocidade máxima deve ser reduzida de 70 km/h para 60 km/h. Ainda não há estimativa de quando as mudanças serão implementadas.

E a Paralela?

Uma das vias mais polêmicas da capital baiana quando se discute redução de velocidade é a Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, onde o limite atual é de 80 km/h. A via também lidera o número de vítimas fatais no trânsito entre 2024 e 2025, com 13 mortes registradas.

