60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de março de 2026 às 05:30
Desde 2013, Salvador vem adotando uma metodologia de redução da velocidade máxima em diferentes vias com o objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito. Desde então, a readequação já atingiu ao menos 53 ruas e avenidas da capital baiana e pode ser implementada em novos pontos da cidade.
As vias priorizadas para a redução da velocidade de veículos motorizados foram escolhidas para tornar a cidade mais segura para a população soteropolitana, especialmente por apresentarem alto fluxo de pedestres em circulação constante.
Veja quais avenidas de Salvador devem passar por redução de limite máxima
A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que a velocidade máxima em vias urbanas não ultrapasse 50 km/h. Em áreas residenciais ou com grande concentração de pessoas caminhando ou andando de bicicleta, esse limite cai para 30 km/h.
Ainda de acordo com a organização, uma redução de 5% na velocidade média dos veículos pode diminuir o número de mortes no trânsito em até 20%. Levando isso em consideração, a estratégia adotada em Salvador prevê reduções graduais de 10 km/h em trechos onde a velocidade foi considerada inadequada. Atualmente, novos pontos estão em estudo.
De acordo com o superintendente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Diego Brito, um desses locais é a Avenida Anita Garibaldi, que atualmente possui velocidade máxima de 70 km/h.
“Com cada readequação, cria-se uma desconfiança [na população], mas é uma readequação necessária. A Garibaldi além de ter várias escolas, tem vários hospitais, clínicas, tem uma grande quantidade de pessoas que fazem travessia. Para trazer segurança, a gente vai fazer essa mudança”, explicou o gestor.
Outros dois pontos analisados ficam na Avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções Salvador, e na região do Corsário, na nova orla de Pituaçu. Em todo os três casos, a velocidade máxima deve ser reduzida de 70 km/h para 60 km/h. Ainda não há estimativa de quando as mudanças serão implementadas.
Uma das vias mais polêmicas da capital baiana quando se discute redução de velocidade é a Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, onde o limite atual é de 80 km/h. A via também lidera o número de vítimas fatais no trânsito entre 2024 e 2025, com 13 mortes registradas.
Avenidas com maior número de mortes por atropelamento em Salvador
Apesar disso, não há estudos em andamento nem previsão de redução da velocidade na avenida. “Não há estudos ainda para readequação. Acredito que os condutores de Salvador ainda não estão preparados para essa mudança”, afirmou Brito.