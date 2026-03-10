Acesse sua conta
60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima

Desde 2013, ao menos 53 ruas e avenidas da capital baiana já tiveram limite reduzido

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2026 às 05:30

Trânsito
Trânsito

Desde 2013, Salvador vem adotando uma metodologia de redução da velocidade máxima em diferentes vias com o objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito. Desde então, a readequação já atingiu ao menos 53 ruas e avenidas da capital baiana e pode ser implementada em novos pontos da cidade.

As vias priorizadas para a redução da velocidade de veículos motorizados foram escolhidas para tornar a cidade mais segura para a população soteropolitana, especialmente por apresentarem alto fluxo de pedestres em circulação constante.

Veja quais avenidas de Salvador devem passar por redução de limite máxima

Avenida Anita Garibaldi
Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio
Orla de Pituaçu, na região do Corsário
1 de 3
Avenida Anita Garibaldi por Reprodução Google/Maps

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que a velocidade máxima em vias urbanas não ultrapasse 50 km/h. Em áreas residenciais ou com grande concentração de pessoas caminhando ou andando de bicicleta, esse limite cai para 30 km/h.

Ainda de acordo com a organização, uma redução de 5% na velocidade média dos veículos pode diminuir o número de mortes no trânsito em até 20%. Levando isso em consideração, a estratégia adotada em Salvador prevê reduções graduais de 10 km/h em trechos onde a velocidade foi considerada inadequada. Atualmente, novos pontos estão em estudo.

De acordo com o superintendente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Diego Brito, um desses locais é a Avenida Anita Garibaldi, que atualmente possui velocidade máxima de 70 km/h.

“Com cada readequação, cria-se uma desconfiança [na população], mas é uma readequação necessária. A Garibaldi além de ter várias escolas, tem vários hospitais, clínicas, tem uma grande quantidade de pessoas que fazem travessia. Para trazer segurança, a gente vai fazer essa mudança”, explicou o gestor.

Outros dois pontos analisados ficam na Avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções Salvador, e na região do Corsário, na nova orla de Pituaçu. Em todo os três casos, a velocidade máxima deve ser reduzida de 70 km/h para 60 km/h. Ainda não há estimativa de quando as mudanças serão implementadas.

E a Paralela?

Uma das vias mais polêmicas da capital baiana quando se discute redução de velocidade é a Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, onde o limite atual é de 80 km/h. A via também lidera o número de vítimas fatais no trânsito entre 2024 e 2025, com 13 mortes registradas.

Avenidas com maior número de mortes por atropelamento em Salvador

1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas
2º: Avenida Octávio Mangabeira, com 16 vítimas
3ª: Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), com 15 vítimas
4ª: Avenida Vasco da Gama, com nove vítimas
5ª: Avenida Paralela, com nove vítimas
6º: Avenida Ulysses Guimaraes, com sete vítimas
7º: Avenida Aliomar Baleeiro, com sete vítimas
8º:Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, com sete vítimas
9º: Avenida Gal Costa, com seis vítimas
1 de 9
1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Apesar disso, não há estudos em andamento nem previsão de redução da velocidade na avenida. “Não há estudos ainda para readequação. Acredito que os condutores de Salvador ainda não estão preparados para essa mudança”, afirmou Brito.

