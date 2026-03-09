CURIOSIDADES

Chrysalis: a espaçonave destinada a transportar milhares de humanos em viagem sem volta ao espaço

Projeto prevê nave de 58 quilômetros capaz de abrigar gerações durante viagem de 400 anos até Alpha Centauri



Publicado em 9 de março de 2026 às 17:00

Voluntários teriam de viver décadas isolados na Antártida para testar impacto psicológico antes de missão sem retorno Crédito: NASA/SpaceX

A ideia de abandonar a Terra para sempre costuma aparecer só em filmes de ficção científica.

Mas propostas recentes tratam essa hipótese como uma possibilidade concreta, formada por cálculos estruturais, planejamento populacional e simulações sociais de longo prazo.

Uma dessas apostas é a Chrysalis, nave conceitual de 58 km projetada para transportar 2.400 pessoas durante uma jornada estimada em 400 anos.

O destino seria o sistema Alpha Centauri, localizado a cerca de 40 trilhões de quilômetros da Terra.

O projeto venceu a competição internacional Project Hyperion, que desafia equipes a imaginar veículos capazes de sustentar múltiplas gerações no espaço profundo.

Cidade completa

O desenho da nave segue a lógica de camadas encaixadas, semelhante a bonecas russas. No núcleo ficariam sistemas essenciais, como comunicação com a Terra e mecanismos de pouso.

A partir desse centro, cinco níveis organizariam as atividades humanas. A primeira camada seria voltada à produção de alimentos, com cultivo de plantas, criação de insetos e animais, além de áreas que reproduzem florestas tropicais e boreais.

Espaços para viver e conviver

Acima da área agrícola estariam ambientes coletivos, como escolas, hospitais, bibliotecas e parques. A proposta considera que sobrevivência biológica não basta em uma viagem de séculos.

Afinal, crianças nasceriam e cresceriam dentro da nave. Elas precisariam de educação formal, lazer e convivência social estruturada para manter estabilidade emocional.

A terceira camada abrigaria moradias adaptáveis a diferentes formações familiares ao longo das gerações. Já o nível seguinte concentraria atividades produtivas, como reciclagem de materiais e fabricação de medicamentos.

Manutenção constante e apoio automatizado

Além da produção industrial interna, haveria áreas dedicadas à fabricação de peças e manutenção dos sistemas. Em ambiente fechado, desperdício não é opção.

Se um componente estrutural falhar, a reposição teria de ocorrer ali mesmo. Por isso, a eficiência no reaproveitamento de água, ar e matérias-primas seria decisiva.

Na camada mais externa funcionaria um setor automatizado de armazenamento. Robôs organizariam ferramentas e equipamentos, garantindo suporte técnico contínuo sem depender de recursos externos.

População sob controle rigoroso

Como a viagem até Alpha Centauri duraria cerca de quatro séculos, o crescimento populacional precisaria ser planejado.

O objetivo é manter a média em torno de 1.500 habitantes, mesmo que a capacidade inicial seja maior. Esse limite busca equilibrar consumo e disponibilidade de recursos.

A governança seria conduzida por humanos com apoio de inteligências artificiais. A tecnologia auxiliaria na projeção de cenários, na gestão de recursos e na prevenção de conflitos.

Período de teste antes da partida

Caso a construção avance, ninguém embarcaria imediatamente. Os primeiros voluntários teriam de viver de 70 a 80 anos isolados na Antártida, em condições que simulam o confinamento prolongado.

A experiência serviria para avaliar limites psicológicos e dinâmicas sociais. Afinal, a viagem não prevê retorno, e as próximas gerações nasceriam já em trânsito pelo espaço profundo.