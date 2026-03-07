3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 16:00
A vontade de comer doces ao longo do dia é comum e pode ter diferentes causas, como ansiedade, estresse ou até alterações nos níveis de serotonina no organismo. Esse neurotransmissor está ligado ao humor, ao sono e à sensação de bem-estar, e quando está baixo pode aumentar o desejo por alimentos ricos em açúcar.
Doces
Alguns chás preparados com ingredientes naturais podem ajudar a reduzir essa vontade por doces, principalmente por promoverem sensação de saciedade ou relaxamento. A seguir, veja três opções e como prepará-las.
Chá de canela
A canela é conhecida por ajudar no controle do apetite e pode contribuir para diminuir a vontade de consumir açúcar ao longo do dia.
Ingredientes
• 1 pedaço de canela em pau
• 1 xícara de água
Modo de preparo
• Ferva a água
• Acrescente a canela em pau
• Deixe em infusão por alguns minutos
• Coe e consuma ainda morno
Chá de canela
Chá de limão, gengibre e canela
A combinação desses ingredientes é conhecida por ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e efeito termogênico. Além disso, pode ajudar a aumentar a sensação de saciedade.
Ingredientes
• 2 rodelas de gengibre
• 1 pedaço de canela em pau
• Suco de 1 limão
• 500 ml de água
Modo de preparo
• Ferva a água com o gengibre e a canela
• Coe a mistura
• Acrescente o suco de limão
• Misture bem e sirva
Chá de camomila ou hibisco
Quando a vontade por doces está ligada à ansiedade ou ao estresse, chás calmantes podem ajudar. Camomila e hibisco são opções populares para promover relaxamento e ajudar a controlar o impulso por açúcar.
Ingredientes
• 1 colher de flores secas de camomila ou hibisco
• 1 xícara de água
Modo de preparo
• Ferva a água
• Adicione a camomila ou o hibisco
• Deixe em infusão por cerca de 15 minutos
• Coe e sirva.
Chá de camomila