Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão

Canela, camomila, gengibre e limão estão entre os ingredientes usados em bebidas que podem ajudar a controlar o desejo por açúcar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:00

Chá de canela
Chá de canela Crédito: Reprodução

A vontade de comer doces ao longo do dia é comum e pode ter diferentes causas, como ansiedade, estresse ou até alterações nos níveis de serotonina no organismo. Esse neurotransmissor está ligado ao humor, ao sono e à sensação de bem-estar, e quando está baixo pode aumentar o desejo por alimentos ricos em açúcar.

Doces

Doces por Shutterstock
Chocolate por Shutterstock
Balas por Shutterstock
Jujuba por Shutterstock
Balas por Shutterstock
1 de 5
Doces por Shutterstock

Alguns chás preparados com ingredientes naturais podem ajudar a reduzir essa vontade por doces, principalmente por promoverem sensação de saciedade ou relaxamento. A seguir, veja três opções e como prepará-las.

Chá de canela

A canela é conhecida por ajudar no controle do apetite e pode contribuir para diminuir a vontade de consumir açúcar ao longo do dia.

Ingredientes

• 1 pedaço de canela em pau

• 1 xícara de água

Modo de preparo

• Ferva a água

• Acrescente a canela em pau

• Deixe em infusão por alguns minutos

• Coe e consuma ainda morno

Chá de canela

Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
Chá de canela por Reprodução
1 de 11
Chá de canela por Reprodução

Chá de limão, gengibre e canela

A combinação desses ingredientes é conhecida por ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e efeito termogênico. Além disso, pode ajudar a aumentar a sensação de saciedade.

Ingredientes

• 2 rodelas de gengibre

• 1 pedaço de canela em pau

• Suco de 1 limão

• 500 ml de água

Modo de preparo

• Ferva a água com o gengibre e a canela

• Coe a mistura

• Acrescente o suco de limão

• Misture bem e sirva

Chá de camomila ou hibisco

Quando a vontade por doces está ligada à ansiedade ou ao estresse, chás calmantes podem ajudar. Camomila e hibisco são opções populares para promover relaxamento e ajudar a controlar o impulso por açúcar.

Ingredientes

• 1 colher de flores secas de camomila ou hibisco

• 1 xícara de água

Modo de preparo

• Ferva a água

• Adicione a camomila ou o hibisco

• Deixe em infusão por cerca de 15 minutos

• Coe e sirva.

Chá de camomila

Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
1 de 6
Chá de camomila por Shutterstock

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?
Imagem - Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)
Imagem - Tema da festa de 12 anos do filho de Ana Hickmann surpreende

Tema da festa de 12 anos do filho de Ana Hickmann surpreende

MAIS LIDAS

Imagem - Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti
01

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Imagem - BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?
02

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

Imagem - Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
04

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado