3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão

Canela, camomila, gengibre e limão estão entre os ingredientes usados em bebidas que podem ajudar a controlar o desejo por açúcar

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:00

Chá de canela Crédito: Reprodução

A vontade de comer doces ao longo do dia é comum e pode ter diferentes causas, como ansiedade, estresse ou até alterações nos níveis de serotonina no organismo. Esse neurotransmissor está ligado ao humor, ao sono e à sensação de bem-estar, e quando está baixo pode aumentar o desejo por alimentos ricos em açúcar.

Alguns chás preparados com ingredientes naturais podem ajudar a reduzir essa vontade por doces, principalmente por promoverem sensação de saciedade ou relaxamento. A seguir, veja três opções e como prepará-las.

Chá de canela

A canela é conhecida por ajudar no controle do apetite e pode contribuir para diminuir a vontade de consumir açúcar ao longo do dia.

Ingredientes

• 1 pedaço de canela em pau

• 1 xícara de água

Modo de preparo

• Ferva a água

• Acrescente a canela em pau

• Deixe em infusão por alguns minutos

• Coe e consuma ainda morno

Chá de limão, gengibre e canela

A combinação desses ingredientes é conhecida por ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e efeito termogênico. Além disso, pode ajudar a aumentar a sensação de saciedade.

Ingredientes

• 2 rodelas de gengibre

• 1 pedaço de canela em pau

• Suco de 1 limão

• 500 ml de água

Modo de preparo

• Ferva a água com o gengibre e a canela

• Coe a mistura

• Acrescente o suco de limão

• Misture bem e sirva

Chá de camomila ou hibisco

Quando a vontade por doces está ligada à ansiedade ou ao estresse, chás calmantes podem ajudar. Camomila e hibisco são opções populares para promover relaxamento e ajudar a controlar o impulso por açúcar.

Ingredientes

• 1 colher de flores secas de camomila ou hibisco

• 1 xícara de água

Modo de preparo

• Ferva a água

• Adicione a camomila ou o hibisco

• Deixe em infusão por cerca de 15 minutos

• Coe e sirva.