BA-VI 506

Com dois gols de Jean Lucas, Bahia vence o Vitória de virada e conquista o Campeonato Baiano de 2026

Esquadrão derrotou o Vitória por 2x1 na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 19:07

Jean Lucas foi o grande nome do jogo Crédito: Letícia Martins/ECB

A Bahia é 52 vezes Bahia! De virada, o Bahia venceu o Vitória por 2x1 na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e sagrou-se campeão baiano pela 52ª vez na história. O Leão foi melhor no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1x0, com gol de Baralhas. Na etapa final, porém, o jogo mudou de panorama, e o Esquadrão conseguiu a virada graças a dois gols de Jean Lucas, fazendo a festa em uma Fonte Nova completamente tricolor.

Agora, as duas equipes voltam a campo para um “segundo round”. Bahia e Vitória se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, mais uma vez na Fonte Nova, mas desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela final do Campeonato Baiano 1 de 12

Mesmo jogando em um campo hostil, com 100% da torcida adversária, o Vitória começou melhor a partida na Fonte Nova e chegou com perigo duas vezes nos minutos iniciais. Logo no primeiro minuto, Ramon foi acionado pela esquerda e arriscou um chute venenoso, que exigiu grande defesa de Ronaldo. Na sequência, o lateral do Leão apareceu novamente, mas desta vez cruzou para Kayzer, que se desvencilhou da marcação e acertou uma cabeçada que passou por cima da meta tricolor.

Passada a pressão inicial do Rubro-Negro, o Bahia passou a ter mais posse de bola, mas encontrava muita dificuldade para progredir no gramado, graças à marcação bem encaixada do rival. Justamente em uma das poucas vezes em que o Esquadrão conseguiu chegar perto da área adversária, o Leão recuperou a bola e marcou após um contra-ataque fulminante. Martínez travou chute de Everton Ribeiro, e a bola sobrou para Matheuzinho, que atravessou o campo e acionou Ramon. O lateral saiu cara a cara com o goleiro e apenas rolou para Baralhas empurrar para o gol vazio e abrir o placar na decisão.

Depois do gol sofrido, o Bahia se lançou ao ataque e conseguiu encurralar o Vitória no próprio campo. Entretanto, embora tivesse mais posse de bola, o Esquadrão esbarrava no 4-1-4-1 montado por Jair Ventura, que fechava bem os espaços na entrada da área e forçava os donos da casa a lateralizar muito o jogo. Com isso, o Vitória não levou grandes sustos até o fim da primeira etapa, já que o Bahia só conseguiu chegar por meio de bolas alçadas na área, facilmente cortadas pela zaga do Leão, chutes de longe sem perigo e uma cobrança de falta de Willian José, que balançou a rede pelo lado de fora.

Na volta do intervalo, conscientemente ou apenas para evitar riscos com jogadores amarelados, Rogério Ceni fez duas mudanças que acabaram alterando o rumo da partida, ainda que não apenas pelos atletas que entraram em campo. Román Gómez e Ademir deram lugar a Erick e Kike Oliveira. Com isso, Acevedo foi deslocado para a lateral direita, mudança que transformou a dinâmica do jogo. Fazendo dobradinha com o compatriota Kike pelo lado direito do ataque tricolor, o Bahia passou a ser mais incisivo por aquele setor e finalmente começou a levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo.

Após iniciar o segundo tempo em ritmo intenso, a equipe tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Acevedo cruzou na segunda trave e encontrou Willian José, que apenas escorou para o meio da pequena área, onde Jean Lucas apareceu livre para empurrar de cabeça para o gol vazio.

Com o gol, a torcida na Fonte Nova se inflamou, e o Bahia seguiu pressionando até chegar à virada pouco tempo depois. Acevedo apareceu novamente bem pelo lado direito, recebeu belo passe de cavadinha de Kike e cruzou rasteiro para o meio da área. Willian José furou na tentativa de letra, e a bola sobrou limpa para Jean Lucas completar quase na risca da pequena área e marcar seu segundo gol na partida.

Depois do gol sofrido, o Vitória não tinha outra escolha a não ser se lançar ao ataque, e Jair Ventura mexeu no time para torná-lo mais ofensivo. Com isso, o Bahia passou a encontrar mais espaços, e o jogo ficou aberto, lá e cá. O Esquadrão quase ampliou com Sanabria, que entrou bem na partida, arriscou chute da entrada da área e obrigou Arcanjo a fazer grande defesa. Na sequência, foi a vez do Vitória responder na tentativa de empatar, com outro chutaço de média distância, de Marinho, que também exigiu boa defesa de Ronaldo.

Apesar dos esforços do Rubro-Negro, o time não conseguiu criar muito perigo à meta do Esquadrão, que soube administrar bem o placar até o apito final, para fazer a festa com mais de 48 mil torcedores tricolores que lotaram a Arena Fonte Nova e puderam comemorar a 52ª conquista estadual do clube.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Vitória – Final do Campeonato Baiano

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez (Erick), Gabriel Xavier, Ramos Mingos e Luciano Juba; Caio Acevedo, Everton Ribeiro (David Martins) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor); Ademir (Kike Oliveira), Willian José e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Matheus Silva), Camutanga, Edu e Ramon; Edenilson (Fabri), Baralhas e Emmanuel Martínez (Marinho); Erick (Cantalapieda), Kayzer (Osvaldo) e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Local: Arena Fonte Nova

Público pagante: 48.261

Renda: R$ 1.851.409

Gols: Baralhas, aos 19 minutos do 1º tempo (Vitória); Jean Lucas, aos 8 e aos 20 minutos do 2º tempo (Bahia)

Cartões amarelos: Roman Gómez, Ademir, Mingo e Rodrigo Nestor (Bahia);

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)