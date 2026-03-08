Acesse sua conta
'Vão tudo pra casa do c*': Marinho explode e xinga torcida após derrota no Campeonato Baiano

Rubro-negro perdeu por 2x1 e ficou com o vice-campeonato

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 14:46

Marinho em entrevista após a partida
Marinho em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/Sportv

derrota para o Bahia na final do Campeonato Baiano, neste sábado (7), não foi bem digerida pelo atacante do Vitória, Marinho. Após a partida, que garantiu ao tricolor baiano o seu 52º título estadual, o jogador rubro-negro publicou uma mensagem com ofensas a torcida rival em uma rede social.

"Cheio de ódio! Torcedor do jahia vão tudo pra casa do c*.. Só pra eu não esquecer mesmo", escreveu Marinho em um Storie no Instagram. Na mensagem, ele ainda incluiu emojis de rostos com raiva.

Veja como foi Bahia 2x1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano

Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia venceu o Vitória por 2x1 na partida que aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar de ter saído na frente e feito 1x0 no primeiro tempo com o gol de Baralhas, o clube rubro-negro levou a virada com dois gols de Jean Lucas.

Marinho xinga torcida do Bahia em publicação nas redes sociais
Marinho xinga torcida do Bahia em publicação nas redes sociais Crédito: Reprodução

