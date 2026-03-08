IRRITADO

'Vão tudo pra casa do c*': Marinho explode e xinga torcida após derrota no Campeonato Baiano

Rubro-negro perdeu por 2x1 e ficou com o vice-campeonato

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 14:46

Marinho em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/Sportv

A derrota para o Bahia na final do Campeonato Baiano, neste sábado (7), não foi bem digerida pelo atacante do Vitória, Marinho. Após a partida, que garantiu ao tricolor baiano o seu 52º título estadual, o jogador rubro-negro publicou uma mensagem com ofensas a torcida rival em uma rede social.

"Cheio de ódio! Torcedor do jahia vão tudo pra casa do c*.. Só pra eu não esquecer mesmo", escreveu Marinho em um Storie no Instagram. Na mensagem, ele ainda incluiu emojis de rostos com raiva.

O Bahia venceu o Vitória por 2x1 na partida que aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar de ter saído na frente e feito 1x0 no primeiro tempo com o gol de Baralhas, o clube rubro-negro levou a virada com dois gols de Jean Lucas.