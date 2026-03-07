ABATIDOS

Jogadores do Vitória lamentam virada sofrida e perda de título: 'Perdemos no detalhe'

Rubro-negro saiu na frente, mas sofreu dois gols no segundo tempo e perdeu o segundo Ba-Vi no ano

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 23:53

Baralhas foi um dos jogadores que lamentaram a derrota para o Bahia no clássico Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Enquanto uns comemoram, outros lamentam. Esse é o caso dos jogadores do Vitória, que até saíram na frente na final do Campeonato Baiano, mas viram o Bahia virar a partida no segundo tempo e sair com o título do estadual. Após o fim do jogo, alguns atletas rubro-negros fizeram questão de comentar sobre o revés e dar explicações para o torcedor do Leão.

O primeiro que apareceu foi o atacante Osvaldo. No clube desde 2023, o jogador destacou que o Leão errou ao deixar o Bahia ficar com a bola no segundo tempo. "Fizemos um grande jogo e perdemos no detalhe, como a maioria das finais é, eles foram mais efetivos. Fizemos um grande primeiro tempo e no segundo a gente baixou demais as linhas. Era tudo que o Bahia queria e acabamos ficando muito atrás. Tiveram posse de bola e acabamos sofrendo os gols. Agora é virar a chave. Não adianta ficar lamentando. O futebol não tem muito tempo para isso. Da mesma maneira, se a gente fosse campeão, não ia ter tempo para ficar comemorando, porque quarta-feira já tem outra guerra", disse.

"Acho que a gente vai demorar um, dois dias para poder dormir tranquilo, porque ninguém gosta de perder o clássico, ainda mais jogando aqui. A gente sabe que temos uma temporada difícil pela frente. Tem um Campeonato Brasileiro de alto nível e agora já começa a Copa do Nordeste também, que é um sonho nosso. É o sonho do torcedor voltar a vencer essa competição", complementou.

Autor do único gol rubro-negro na partida, o volante Gabriel Baralhas parabenizou o rival pela conquista do título e lamentou a postura do Vitória dentro de campo, principalmente após o primeiro gol sofrido. "Cara, acho que fizemos um bom primeiro tempo. Acho que estava controlado, né? Depois do gol ali, acho que a gente deu uma bagunçada, mas mérito deles. É parabenizar, mas só está no começo do ano, temos que lamentar a derrota e colocar a cabeça no lugar", analisou.

Fizemos um bom primeiro tempo, ficou nítido que no segundo tempo abaixamos muito a linha, acabamos sofrendo. Só está no começo do ano. É remoer essa derrota e bola pra frente que está só no começo do ano Gabriel Baralhas Volante do Vitória

O meia Matheuzinho foi mais um que falou sobre a falta de efetividade do Leão no confronto. "Cara, o Ba-Vi é sempre assim, jogo quente. Infelizmente, não soubemos aproveitar as oportunidades. Tiveram quatro para a gente e quatro para eles também. E eles foram felizes nas oportunidades", disse.

Na análise do jogador, o time de Jair Ventura pecou na falta de controle de jogo, o que permitiu que o adversário se sentisse confortável para jogar como sabem. "Depois que a gente fez o gol, paramos de jogar, deixamos eles muito com a bola e o time do Bahia é um time que toca muito bem, envolve bastante as equipes. E eles envolveram a gente no segundo tempo e fizeram dois gols de infiltração e bola para trás", finalizou.