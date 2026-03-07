CAMPEÃO

Após título, Everaldo se declara para o Bahia: 'Eu tenho um amor por aqui'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 23:23

Everaldo Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Apesar de não ter entrado na partida, o atacante Everaldo se emocionou com mais um título conquistado com a camisa do Tricolor. O jogador aproveitou o momento para se declarar ao time baiano.

"Cara, é muito gratificante estar de volta, sabia? É um reconhecimento pelo meu trabalho essa volta, pelos dois anos que eu estive aqui. Tive outras situações para poder sair do Fluminense, financeiramente mais vantajosas, mas eu escolhi com o coração, eu tenho um amor por aqui. O meu desejo aqui é vir para ajudar. Independente da maneira, eu quero ajudar e, pô, muito feliz hoje pelo título", disse.

A gente sabe que o ano é longo. Tem dois campeonatos agora pela frente, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A gente vai brigar por esses títulos aí, com certeza Everaldo Atacante do Bahia