Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após título, Everaldo se declara para o Bahia: 'Eu tenho um amor por aqui'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 23:23

Everaldo comemora gol sobre o Porto na Fonte Nova
Everaldo Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Apesar de não ter entrado na partida, o atacante Everaldo se emocionou com mais um título conquistado com a camisa do Tricolor. O jogador aproveitou o momento para se declarar ao time baiano.

"Cara, é muito gratificante estar de volta, sabia? É um reconhecimento pelo meu trabalho essa volta, pelos dois anos que eu estive aqui. Tive outras situações para poder sair do Fluminense, financeiramente mais vantajosas, mas eu escolhi com o coração, eu tenho um amor por aqui. O meu desejo aqui é vir para ajudar. Independente da maneira, eu quero ajudar e, pô, muito feliz hoje pelo título", disse.

Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano

Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 23
Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO

A gente sabe que o ano é longo. Tem dois campeonatos agora pela frente, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A gente vai brigar por esses títulos aí, com certeza

Everaldo 

Atacante do Bahia

Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS 

Ademir minimiza fator casa em próximo Ba-Vi: 'Não gosto dessa questão de vantagem'

Após título, Ronaldo quer entrar para a história do Bahia: 'É importantíssimo'

Erick confessa que ficou surpreso com Acevedo como lateral: 'Graças a Deus deu certo'

'O que importa é o título', dispara Willian José após vencer o Vitória na Fonte Nova

Herói do título, Jean Lucas comemora gols e responde as críticas: 'A gente trabalha em silêncio'

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Jogadores do Vitória lamentam virada sofrida e perda de título: 'Perdemos no detalhe'

Jogadores do Vitória lamentam virada sofrida e perda de título: 'Perdemos no detalhe'
Imagem - 'Muito feliz por dar mais um troféu para a torcida', celebra Sanabria após título do Bahia

'Muito feliz por dar mais um troféu para a torcida', celebra Sanabria após título do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
01

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro
02

BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Resultado da Lotofácil 3630, deste sábado (7)
04

Resultado da Lotofácil 3630, deste sábado (7)