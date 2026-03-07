Após título, Everaldo se declara para o Bahia: 'Eu tenho um amor por aqui'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 23:23
Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Apesar de não ter entrado na partida, o atacante Everaldo se emocionou com mais um título conquistado com a camisa do Tricolor. O jogador aproveitou o momento para se declarar ao time baiano.
"Cara, é muito gratificante estar de volta, sabia? É um reconhecimento pelo meu trabalho essa volta, pelos dois anos que eu estive aqui. Tive outras situações para poder sair do Fluminense, financeiramente mais vantajosas, mas eu escolhi com o coração, eu tenho um amor por aqui. O meu desejo aqui é vir para ajudar. Independente da maneira, eu quero ajudar e, pô, muito feliz hoje pelo título", disse.
EveraldoAtacante do Bahia
Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.