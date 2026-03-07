'O que importa é o título', dispara Willian José após vencer o Vitória na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 22:05
Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.
Independente de como o Esquadrão se portou dentro de campo, o que importa no final é quem saiu de campo com o título. Pelo menos foi isso que disse o centroavante Willian José, responsável pela assistência para o primeiro gol marcado por Jean Lucas no clássico que definiu o título estadual da equipe tricolor.
Willian JoséAtacante do Bahia
A conquista do título rendeu um tópico em comum para os jogadores do Bahia: uma resposta direta à eliminação na Copa Libertadores. Apesar de ainda sentirem o revés dentro de casa, o sentimento dentro do elenco do Esquadrão é de que agora é hora de olhar para as competições que o Tricolor ainda disputa, como pontuou Willian José.
"Claro que a gente queria estar na Copa Libertadores ainda, mas esse é o futebol e a gente tem que seguir em frente em busca do nosso objetivo. A gente está na história do Bahia, dois anos seguidos já vencemos o campeonato. O ano ainda é muito longo, tem muitos jogos, muitos meses ainda que a gente tem que continuar trabalhando e melhorar para reconquistar a torcida novamente", respondeu.
Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.