CAMPEÃO

'O que importa é o título', dispara Willian José após vencer o Vitória na Fonte Nova

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 22:05

Willian José Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.

Independente de como o Esquadrão se portou dentro de campo, o que importa no final é quem saiu de campo com o título. Pelo menos foi isso que disse o centroavante Willian José, responsável pela assistência para o primeiro gol marcado por Jean Lucas no clássico que definiu o título estadual da equipe tricolor.

Como o Rogério falou, o que importa é o título, é o que deixa a história. Então, a gente está feliz Willian José Atacante do Bahia

A conquista do título rendeu um tópico em comum para os jogadores do Bahia: uma resposta direta à eliminação na Copa Libertadores. Apesar de ainda sentirem o revés dentro de casa, o sentimento dentro do elenco do Esquadrão é de que agora é hora de olhar para as competições que o Tricolor ainda disputa, como pontuou Willian José.

"Claro que a gente queria estar na Copa Libertadores ainda, mas esse é o futebol e a gente tem que seguir em frente em busca do nosso objetivo. A gente está na história do Bahia, dois anos seguidos já vencemos o campeonato. O ano ainda é muito longo, tem muitos jogos, muitos meses ainda que a gente tem que continuar trabalhando e melhorar para reconquistar a torcida novamente", respondeu.