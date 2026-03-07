AO VIVO: assista Bahia x Vitória pela final do Campeonato Baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 16:59
Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem ficará com o título do Campeonato Baiano de 2026. O 506º Ba-Vi da história promete fortes emoções, com Tricolor de Aço contando com o apoio da torcida para buscar seu 52º título baiano, enquanto o Leão tenta superar o rival fora de casa para conquistar sua 31ª taça na competição.
Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21