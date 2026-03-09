Acesse sua conta
Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

Rafael Klein estará no apito do duelo desta quarta-feira (11), às 20h, na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:13

Rafael Klein apitou o Ba-Vi de ida da final do Campeonato Baiano de 2025
Rafael Klein apitou o Ba-Vi de ida da final do Campeonato Baiano de 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para o clássico entre Bahia e Vitória, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O escolhido foi o árbitro Rafael Klein, que comandará a partida marcada para esta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova.

O gaúcho será auxiliado pelos também gaúchos Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. Já o árbitro de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade do catarinense Wagner Reway.

Klein comandará o seu segundo Ba-Vi na carreira quase um ano depois de estar esteve envolvido em uma polêmica no seu primeiro clássico. Enquanto os tricolores celebraram o resultado por ter encaminhado a conquista estadual, os rubro-negros ficaram na bronca pedindo a expulsão de Everton Ribeiro por uma suposta agresssão contra Neris.

Aos 41 minutos de jogo, quando a partida ainda estava 1x0 para o Esquadrão, o meio tricolor deu uma cabeçada no zagueiro rubro-negro. Rafael Klein não viu o lance, o carioca Rodrigo Nunes de Sá, que estava no comando do VAR, não o chamou para uma revisão e o camisa 10 do Esquadão saiu impune. Após a partida, o Vitória entrou com uma representação Comitê de Arbitragem da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Além desse Ba-Vi, Rafael Klein já apitou outras partidas envolvendo a dupla Ba-Vi. Em jogos do Bahia, ele esteve em campo em 10 ocasiões, com seis vitórias tricolores, três derrotas e um empate. Nessas partidas, aplicou 21 cartões amarelos para jogadores do Esquadrão, dois vermelhos e marcou cinco pênaltis a favor e um contra.

Nos jogos do Vitória, o árbitro comandou sete partidas, com três triunfos do Rubro-Negro e quatro derrotas. Ao todo, distribuiu 23 cartões amarelos para atletas do Leão, não aplicou expulsões e marcou um pênalti a favor e um contra.

LEIA MAIS

STJD reduz punição do Vitória e libera torcida no Barradão após confusão em Ba-Vi

Ba-Vi pelo Brasileirão já tem 30 mil ingressos garantidos; veja valores e onde comprar

'Vão tudo pra casa do c*': Marinho explode e xinga torcida após derrota no Campeonato Baiano

'Parecia encaminhado', lamenta Jair Ventura após Vitória sofrer virada para o Bahia

Ceni analisa virada do Bahia sobre o Vitória e celebra título baiano: 'Somos lembrados pelos títulos'

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi Campeonato Brasileiro

