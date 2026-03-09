JUIZÃO DEFINIDO

Árbitro do Ba-Vi pelo Brasileirão já se envolveu em polêmica no clássico; relembre

Rafael Klein estará no apito do duelo desta quarta-feira (11), às 20h, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:13

Rafael Klein apitou o Ba-Vi de ida da final do Campeonato Baiano de 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para o clássico entre Bahia e Vitória, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O escolhido foi o árbitro Rafael Klein, que comandará a partida marcada para esta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova.

O gaúcho será auxiliado pelos também gaúchos Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. Já o árbitro de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade do catarinense Wagner Reway.

Rafael Klein 1 de 4

Klein comandará o seu segundo Ba-Vi na carreira quase um ano depois de estar esteve envolvido em uma polêmica no seu primeiro clássico. Enquanto os tricolores celebraram o resultado por ter encaminhado a conquista estadual, os rubro-negros ficaram na bronca pedindo a expulsão de Everton Ribeiro por uma suposta agresssão contra Neris.

Aos 41 minutos de jogo, quando a partida ainda estava 1x0 para o Esquadrão, o meio tricolor deu uma cabeçada no zagueiro rubro-negro. Rafael Klein não viu o lance, o carioca Rodrigo Nunes de Sá, que estava no comando do VAR, não o chamou para uma revisão e o camisa 10 do Esquadão saiu impune. Após a partida, o Vitória entrou com uma representação Comitê de Arbitragem da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão 1 de 10

Além desse Ba-Vi, Rafael Klein já apitou outras partidas envolvendo a dupla Ba-Vi. Em jogos do Bahia, ele esteve em campo em 10 ocasiões, com seis vitórias tricolores, três derrotas e um empate. Nessas partidas, aplicou 21 cartões amarelos para jogadores do Esquadrão, dois vermelhos e marcou cinco pênaltis a favor e um contra.