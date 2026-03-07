Acesse sua conta
Após título, Ronaldo quer entrar para a história do Bahia: 'É importantíssimo'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 22:56

Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO
Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO Crédito: Divulgação

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.

Revelado pelo Vitória, o goleiro Ronaldo conquistou mais um título com a camisa do Bahia. Para ele, são momentos como esse que deixam o nome dos jogadores na história de um clube. "É importantíssimo, né? Sem dúvida nenhuma o que marca a história de um atleta dentro do clube são os títulos, né? São as conquistas, é a foto na parede de todo mundo, é a foto na casa de cada torcedor, no CT do clube, no estádio. Então, títulos que ficam marcados para sempre. Após 44 anos, o Bahia conquista o título do Campeonato Baiano de forma invicta", disse.

Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano

A conquista do título rendeu um tópico em comum para os jogadores do Bahia: uma resposta direta à eliminação na Copa Libertadores. Apesar de ainda sentirem o revés dentro de casa, o sentimento dentro do elenco do Esquadrão é de que agora é hora de olhar para as competições que o Tricolor ainda disputa, como pontuou Ronaldo.

"É só o terceiro mês do ano ainda, uma temporada que se inicia, claro, uma eliminação precoce, não foi só ruim para a torcida, nós sofremos até ontem, todo mundo falava a mesma coisa, que ia para casa pensando, remoendo essa derrota, essa eliminação precoce na Copa Libertadores. Nós queríamos muito, nós sofremos muito essa eliminação, mas não podia se rebater. Hoje mostramos um poder de reação importantíssimo", disse.

"Hoje é sábado, mas tem que valorizar, cara. Eu digo que a gente valoriza muito quando se perde. Eu acho que tem que ser proporcional. Quando se ganha também tem que se valorizar. É difícil vencer. Sei que existe investimento por trás disso tudo, mas o futebol já demonstrou inúmeras vezes que dinheiro não vence jogo. É o trabalho do dia a dia, a disposição de cada atleta, de cada pessoal do staff, cada funcionário do clube, que faz esse clube crescer cada vez mais", complementou.

Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

