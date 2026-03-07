Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 22:21
Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.
De fora da final por ainda estar se recondicionando fisicamente para voltar a jogar, o zagueiro David Duarte estava no campo para comemorar o título e celebrou a conquista junto aos seus companheiros. Para ele, o dia serviu como uma resposta de que o Bahia vai se recuperar do revés na Libertadores.
Veja os jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano
"A resposta para a torcida e uma resposta para o nosso grupo também, que estava precisando. A gente ficou bem chateado com o que aconteceu na semana passada. Mas, felizmente, a gente foi feliz hoje. O grupo mostrou a força da equipe. Muito feliz por mais um título aqui conquistado", disse.
Agora, o Esquadrão volta a campo para um novo clássico contra o Vitória, buscando mais um resultado positivo. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova, desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.