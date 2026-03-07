Ademir minimiza fator casa em próximo Ba-Vi: 'Não gosto dessa questão de vantagem'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 23:14
Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Na próxima quarta-feira (11), as duas equipes voltam a se enfrentar. Desta vez, pelo Brasileirão. Apesar de continuar jogando em casa, o atacante Ademir não acredita que o Tricolor terá vantagem, já que o jogo será resolvido dentro de campo.
"Eu quero que a gente mantenha aquilo que a gente tem feito desde quando o professor Rogério chegou. O jeito dele de jogar, a posse de bola, o ataque ao espaço. Quando tiver a oportunidade de um para um, vencer os duelos e aproveitar as oportunidades de fazer os gols para sair com resultado positivo", complementou.
Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.