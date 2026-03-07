Acesse sua conta
Ademir minimiza fator casa em próximo Ba-Vi: 'Não gosto dessa questão de vantagem'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 23:14

Ademir já pensa no próximo clássico Ba-Vi
Ademir já pensa no próximo clássico Ba-Vi Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Na próxima quarta-feira (11), as duas equipes voltam a se enfrentar. Desta vez, pelo Brasileirão. Apesar de continuar jogando em casa, o atacante Ademir não acredita que o Tricolor terá vantagem, já que o jogo será resolvido dentro de campo.

Não, eu não gosto dessa questão de vantagem, porque cada um vai tentar, da sua melhor forma, neutralizar as armas do adversário

Ademir

Atacante do Bahia

Jogadores do Bahia celebrando a conquista do Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO

"Eu quero que a gente mantenha aquilo que a gente tem feito desde quando o professor Rogério chegou. O jeito dele de jogar, a posse de bola, o ataque ao espaço. Quando tiver a oportunidade de um para um, vencer os duelos e aproveitar as oportunidades de fazer os gols para sair com resultado positivo", complementou.

Com nove triunfos e dois empates, o Esquadrão levantou a taça estadual pela 52ª vez na história. Apesar da festa ao apito final, o jogo começou complicado para o Tricolor, que não fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem.

