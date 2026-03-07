CAMPEÃO

Ademir minimiza fator casa em próximo Ba-Vi: 'Não gosto dessa questão de vantagem'

Esquadrão venceu o Vitória por 2x1 e ficou com Campeonato Baiano de 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 23:14

Ademir já pensa no próximo clássico Ba-Vi Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em jogo de dois tempos distintos, o Bahia venceu o Vitória por 2x1, de virada, na tarde deste sábado (7), na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta. Na próxima quarta-feira (11), as duas equipes voltam a se enfrentar. Desta vez, pelo Brasileirão. Apesar de continuar jogando em casa, o atacante Ademir não acredita que o Tricolor terá vantagem, já que o jogo será resolvido dentro de campo.

Não, eu não gosto dessa questão de vantagem, porque cada um vai tentar, da sua melhor forma, neutralizar as armas do adversário Ademir Atacante do Bahia

"Eu quero que a gente mantenha aquilo que a gente tem feito desde quando o professor Rogério chegou. O jeito dele de jogar, a posse de bola, o ataque ao espaço. Quando tiver a oportunidade de um para um, vencer os duelos e aproveitar as oportunidades de fazer os gols para sair com resultado positivo", complementou.