Bahia x Vitória: Tudo sobre a final do Campeonato Baiano 2026

Clubes se enfrentam neste sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Alan Pinheiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão
Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão pela fase de grupos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O campeão do Campeonato Baiano de 2026 será conhecido neste sábado (7). De um lado, o Bahia defende a invencibilidade na competição e busca o bicampeonato. Do outro, o Vitória quer retomar o título do estadual justamente na Arena Fonte Nova, local de sua última conquista. Quando a bola rolar às 17h, apenas um dos times terminará o dia com o grito de comemoração.

O caminho de ambos até a final foi semelhante, mas o Esquadrão teve mais sucesso na estratégia. As duas equipes começaram o Campeonato Baiano com o elenco recheado de garotos das divisões de base. O Leão, inclusive, contou com Rodrigo Chagas à frente do time nas primeiras rodadas, enquanto Ceni assumiu o comando do Bahia desde a estreia.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

Ao longo da competição, os jogadores considerados titulares foram ganhando minutos em campo e ajudando na campanha. O estadual, no entanto, foi majoritariamente jogado por Bahia e Vitória com suas equipes reservas. Inclusive, o primeiro Ba-Vi da temporada, o Bahia venceu por 1x0 com o time alternativo.

O desempenho tricolor colocou o cenário da decisão na Arena Fonte Nova, onde somente torcedores do Bahia poderão comparecer devido à recomendação do Ministério Público da Bahia de torcida única nos clássicos entre as duas equipes. Com os mais de 48 mil ingressos já adquiridos pelos torcedores, a eliminação da Libertadores parece ter ficado no passado.

Ba-Vis históricos carregam tabus para Bahia e Vitória

Bahia venceu o Vitória por 2x1 em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO
Torcedores do Vitória após derrota no Ba-Vi em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO
Em 2002, o Vitória venceu o Ba-Vi do Brasileirão por 1x0 por Welton Araújo/Arquivo CORREIO
Robson perdeu um pênalti na derrota do Bahia para o Vitória em 2002 por Alberto Coutinho/Arquivo CORREIO
Vitória venceu o Bahia por 1x0 em 2002 por Welton Araújo/Arquivo CORREIO
Último Ba-Vi vencido pelo Vitória na Série A aconteceu em 2014 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
1 de 6
Bahia venceu o Vitória por 2x1 em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO

O Leão, por outro lado, não vai para a final com uma pressão recente, mas o time ainda vive com a “ferida aberta” de ter perdido para a equipe reserva do Bahia dentro de casa. Apesar de não vencer o rival na Fonte Nova desde 2020, foi como visitante que os rubro-negros levantaram sua última taça. Em 2024, após vencer a ida por 3x2, o empate por 1x1 deu o título para o time.

Em 505 clássicos travados pelas duas equipes, somente 11 jogos foram disputados em um sábado e o desempenho é favorável para os rubro-negros. O Bahia venceu dois desses jogos, enquanto o Vitória se saiu melhor cinco vezes e o empate prevaleceu em quatro oportunidades. Se a partida deste ano terminar empatada, o campeão será decidido nos pênaltis.

Jogadores de Bahia e Vitória antecipam clima do Ba-Vi antes de final: 'Decidido no detalhe'

Confira os desfalques do Vitória para a final do Campeonato Baiano contra o Bahia

Confira os desfalques do Bahia para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória

Fonte Nova terá abertura antecipada dos portões e esquema especial de segurança para Ba-Vi

Relembre como foi a última final única disputada entre Bahia e Vitória

Desfalques

Para o embate decisivo, o técnico Rogério Ceni já sabe que não poderá contar com alguns atletas que seguem em tratamento no departamento médico. O zagueiro Kanu, o jovem Ruan Pablo e o lateral-direito Gilberto continuam em recuperação de lesões. Outro defensor que dificilmente será opção é David Duarte, que ainda cumpre etapa de transição física.

Entre os jogadores que ainda passam por avaliação está o meia Michel Araújo. Após um período afastado por lesão, ele voltou a treinar com o restante do elenco nesta sexta-feira (6).

Possíveis desfalques do Bahia para o Ba-Vi pela final do Baianão

Kanu por Letícia Martins/EC Bahia
David Duarte por Letícia Martins/EC Bahia
Gilberto por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Caio Alexandre t por Letícia Martins/ EC Bahia
Michel Araújo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ruan Pablo por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 6
Kanu por Letícia Martins/EC Bahia

Dentre os lesionados, Caio Alexandre é que tem mais chances de retornar. O jogador alternou atividades físicas na academia com trabalhos técnicos no gramado nos últimos dias e segue sendo monitorado pela comissão técnica. Mesmo com chance de aparecer entre os relacionados, a tendência é que Acevedo inicie o clássico.

No Vitória, o técnico Jair Ventura convive com várias baixas por questões físicas. Estão no departamento médico o lateral Nathan Mendes, os zagueiros Luan Cândido e Kauan, além dos volantes Dudu e Rúben Ismael. No ataque, Pedro Henrique também segue em recuperação e não deve ficar à disposição.

Possíveis desfalques do Vitória para o Ba-Vi pela final do Baianão

Nathan Mendes por Victor Ferreira/ECV
Cacá por Victor Ferreira/ECV
Kauan por Victor Ferreira/ECV
Luan Cândido por Victor Ferreira/ECV
Caíque Gonçalves por Victor Ferreira/ECV
Rúben Ismael por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu por Victor Ferreira/ECV
Anderson Pato por Victor Ferreira/ECV
Tarzia oficialmente apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Pedro Henrique por Victor Ferreira/ECV
Renzo López por Victor Ferreira/ECV
1 de 11
Nathan Mendes por Victor Ferreira/ECV

Entre os jogadores que ainda podem aparecer está o centroavante Renzo López. O uruguaio se recuperou de uma lesão na coluna e voltou a participar dos treinos com o elenco. A presença dele na final ainda depende da avaliação da comissão técnica, mas ainda existe a possibilidade.

O Vitória também terá um desfalque por suspensão. O volante Caíque Gonçalves foi expulso na semifinal contra o Jacuipense. Com isso, a tendência é que o jovem Edenilson ganhe oportunidade entre os titulares.

Jogadores de Bahia e Vitória que podem disputar o clássico Ba-Vi pela primeira vez

Román Gómez deve ser titular e estrear no clássico baiano por Divulgação
Dell é uma das grandes joias da base tricolor e deve disputar seu primeiro Ba-Vi pelo time profissional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O jovem zagueiro Fredi Lippert deve ser opção no banco e pode fazer sua estreia em Ba-Vis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luiz Gustavo deve ser relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor logo em um Ba-Vi por Letícia Martins/EC Bahia
Zé Guilherme é outro jovem do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico por Letícia Martins/EC Bahia
Pedrinho deve ser opção no banco para o meio de campo do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
David Martins é outro garoto da base do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico profissional por Letícia Martins/EC Bahia
João Paulo pode estrear no clássico se Ronaldo precisar ser substituído por Divulgação/EC Bahia
Matheus Silva deve seguir como titular do Leão e disputar seu primeiro Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli deve ser titular na zaga rubro-negra e disputar seu primeiro Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Edenilson deve ser opção no banco e pode disputar seu primeiro Ba-Vi pelo profissional do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Goleiro gabriel deve disputar seu primeiro clássico pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Caíque Gonçalves foi contratado pelo Vitória nesta temporada e deve estrear em Ba-Vis por Victor Ferreira/EC Vitória
Kike Saverio será opção no banco do Vitória e pode estrear em Ba-Vis por Victor Ferreira/EC Vitória
Nathan Mendes pode estrear com a camisa do Vitória logo em um clássico por Divulgação/EC Vitória
Se for relacionado, Emmanuel Martínez também pode estrear logo em um Ba-Vi por Divulgação/Vitória
Felipe Cardoso pode estrear se for relacionados e entrar ao longo da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Yuri Sena pode estrear no clássico como profissional se Gabril precisar ser substituído por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 18
Román Gómez deve ser titular e estrear no clássico baiano por Divulgação

