Bahia x Vitória: Tudo sobre a final do Campeonato Baiano 2026

Clubes se enfrentam neste sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão pela fase de grupos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O campeão do Campeonato Baiano de 2026 será conhecido neste sábado (7). De um lado, o Bahia defende a invencibilidade na competição e busca o bicampeonato. Do outro, o Vitória quer retomar o título do estadual justamente na Arena Fonte Nova, local de sua última conquista. Quando a bola rolar às 17h, apenas um dos times terminará o dia com o grito de comemoração.

O caminho de ambos até a final foi semelhante, mas o Esquadrão teve mais sucesso na estratégia. As duas equipes começaram o Campeonato Baiano com o elenco recheado de garotos das divisões de base. O Leão, inclusive, contou com Rodrigo Chagas à frente do time nas primeiras rodadas, enquanto Ceni assumiu o comando do Bahia desde a estreia.

Ao longo da competição, os jogadores considerados titulares foram ganhando minutos em campo e ajudando na campanha. O estadual, no entanto, foi majoritariamente jogado por Bahia e Vitória com suas equipes reservas. Inclusive, o primeiro Ba-Vi da temporada, o Bahia venceu por 1x0 com o time alternativo.

O desempenho tricolor colocou o cenário da decisão na Arena Fonte Nova, onde somente torcedores do Bahia poderão comparecer devido à recomendação do Ministério Público da Bahia de torcida única nos clássicos entre as duas equipes. Com os mais de 48 mil ingressos já adquiridos pelos torcedores, a eliminação da Libertadores parece ter ficado no passado.

O Leão, por outro lado, não vai para a final com uma pressão recente, mas o time ainda vive com a “ferida aberta” de ter perdido para a equipe reserva do Bahia dentro de casa. Apesar de não vencer o rival na Fonte Nova desde 2020, foi como visitante que os rubro-negros levantaram sua última taça. Em 2024, após vencer a ida por 3x2, o empate por 1x1 deu o título para o time.

Em 505 clássicos travados pelas duas equipes, somente 11 jogos foram disputados em um sábado e o desempenho é favorável para os rubro-negros. O Bahia venceu dois desses jogos, enquanto o Vitória se saiu melhor cinco vezes e o empate prevaleceu em quatro oportunidades. Se a partida deste ano terminar empatada, o campeão será decidido nos pênaltis.

Desfalques

Para o embate decisivo, o técnico Rogério Ceni já sabe que não poderá contar com alguns atletas que seguem em tratamento no departamento médico. O zagueiro Kanu, o jovem Ruan Pablo e o lateral-direito Gilberto continuam em recuperação de lesões. Outro defensor que dificilmente será opção é David Duarte, que ainda cumpre etapa de transição física.

Entre os jogadores que ainda passam por avaliação está o meia Michel Araújo. Após um período afastado por lesão, ele voltou a treinar com o restante do elenco nesta sexta-feira (6).

Dentre os lesionados, Caio Alexandre é que tem mais chances de retornar. O jogador alternou atividades físicas na academia com trabalhos técnicos no gramado nos últimos dias e segue sendo monitorado pela comissão técnica. Mesmo com chance de aparecer entre os relacionados, a tendência é que Acevedo inicie o clássico.

No Vitória, o técnico Jair Ventura convive com várias baixas por questões físicas. Estão no departamento médico o lateral Nathan Mendes, os zagueiros Luan Cândido e Kauan, além dos volantes Dudu e Rúben Ismael. No ataque, Pedro Henrique também segue em recuperação e não deve ficar à disposição.

Entre os jogadores que ainda podem aparecer está o centroavante Renzo López. O uruguaio se recuperou de uma lesão na coluna e voltou a participar dos treinos com o elenco. A presença dele na final ainda depende da avaliação da comissão técnica, mas ainda existe a possibilidade.

O Vitória também terá um desfalque por suspensão. O volante Caíque Gonçalves foi expulso na semifinal contra o Jacuipense. Com isso, a tendência é que o jovem Edenilson ganhe oportunidade entre os titulares.