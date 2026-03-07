Acesse sua conta
Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Espaço será construído no bairro da Engomadeira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:42

Camelódromo terá investimento de R$ 1,1 milhão
Camelódromo terá investimento de R$ 1,1 milhão Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Um camelódromo será construído no bairro da Engomadeira, em Salvador, no espaço cedido pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Com um investimento total de aproximadamente R$ 1,1 milhão, a ordem de serviço para a construção foi assinada na sexta-feira (6) pelo prefeito Bruno Reis.

No local, haverá uma grande feira livre com boxes dotados de infraestrutura de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. No total, serão beneficiados 30 permissionários. A previsão de entrega do espaço é de quatro meses.

Também serão construídos três banheiros para os trabalhadores, além de uma área específica para o descarte regular dos resíduos produzidos. Como ocorre com outros espaços desse tipo implantados pela gestão municipal, a estrutura contará com cobertura isotérmica, que protege da chuva e do sol. 

“Além de organizar todos os trabalhadores, que estão em barracas sobre as calçadas, em condições precárias, essa obra também ajuda a mobilidade do bairro; porque as pessoas não conseguem transitar nas calçadas e acabam indo para o meio da rua, inclusive com risco de acidentes. Isso gerava uma retenção no trânsito e até mesmo uma dificuldade do transporte coletivo circular”, disse o prefeito.

A obra é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

