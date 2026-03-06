Acesse sua conta
Obras de macrodrenagem do VLT alteram trânsito na Calçada; veja mudanças

Alterações passam a valer a partir de domingo (8)

  • Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:11

Mudanças no fluxo de veículo das Calçada
Mudanças no fluxo de veículo das Calçada Crédito: Divulgação

Um trecho da Avenida Jequitaia, na região próxima ao Largo da Calçada, sofrerá alteração a partir das 15h, do próximo domingo (8), por causa da intervenções relacionadas às obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana.

Os serviços contemplam a execução de macrodrenagem e a implantação da via permanente do VLT no trecho Calçada–Comércio, com previsão de duração até o dia 13 de abril. Durante esse período, o trânsito e o transporte público sofrerão alterações temporárias na região.

Os veículos que trafegam pela Avenida Jequitaia, vindo do Comércio, sentido Nilo Peçanha, deverão realizar um desvio pela Rua Elias Nazaré, ao lado do Mercantil Rodrigues, ponto onde se inicia a área de obras. No local haverá sinalização específica e monitores de trânsito para orientar motoristas e organizar o fluxo. Somente poderão seguir no sentido habitual ônibus com destino à Suburbana/Ribeira e à linha Acesso Norte, além de viaturas.

Além do desvio principal, haverá duas mudanças adicionais no fluxo de veículos na região: a Travessa Bom Gosto, na Calçada, que terá seu sentido de tráfego invertido; e na Rua Arthur Catrambi, que passará a operar em sentido único em direção à Rua Fernandes Vieira. Para os usuários do transporte público, os pontos de ônibus localizados na área em obras serão remanejados temporariamente.

