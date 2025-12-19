Acesse sua conta
Trabalhadores terão vagão exclusivo no VLT de Salvador

Modal realizou primeira viagem-teste nesta sexta-feira, no Subúrbio Ferroviário

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:46

Vagão para transporte de pescados no VLT
Vagão para transporte de pescados no VLT Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, contará com um vagão específico para o transporte de pescados, com capacidade para até 240 quilos por viagem. A área especial foi desenvolvida para atender marisqueiras e pescadores de áreas pesqueiras do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nesta sexta-feira (19),  foi realizada a primeira viagem-teste do modal. 

Serão aproximadamente 44 quilômetros de extensão e 47 paradas distribuídas em três trechos: Ilha de São João–Comércio, Paripe–Águas Claras e Águas Claras–Piatã. O sistema foi projetado para integrar-se ao metrô e atender regiões como Cajazeiras, Cidade Baixa, Subúrbio Ferroviário, Orla e Simões Filho.

A expectativa do governo é que o primeiro trecho seja ativado no segundo semestre de 2026. A obra acumula atrasos, como mostraram reportagens do CORREIO ao longo dos últimos anos. A licitação para a obra foi lançada em 2017, no governo de Rui Costa (PT). Em dezembro de 2019, dois anos depois, foi assinada a autorização para o início da construção do VLT.

A implantação do VLT fez com que os trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador suspendessem as atividades, em 13 de fevereiro de 2021. Desde então, os moradores dos bairros dessa região trocaram a passagem que custava R$ 0,50 pelo bilhete dos ônibus da capital.

