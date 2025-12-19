MOBILIDADE

Trabalhadores terão vagão exclusivo no VLT de Salvador

Modal realizou primeira viagem-teste nesta sexta-feira, no Subúrbio Ferroviário

Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:46

Vagão para transporte de pescados no VLT Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, contará com um vagão específico para o transporte de pescados, com capacidade para até 240 quilos por viagem. A área especial foi desenvolvida para atender marisqueiras e pescadores de áreas pesqueiras do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nesta sexta-feira (19), foi realizada a primeira viagem-teste do modal.

Serão aproximadamente 44 quilômetros de extensão e 47 paradas distribuídas em três trechos: Ilha de São João–Comércio, Paripe–Águas Claras e Águas Claras–Piatã. O sistema foi projetado para integrar-se ao metrô e atender regiões como Cajazeiras, Cidade Baixa, Subúrbio Ferroviário, Orla e Simões Filho.

A expectativa do governo é que o primeiro trecho seja ativado no segundo semestre de 2026. A obra acumula atrasos, como mostraram reportagens do CORREIO ao longo dos últimos anos. A licitação para a obra foi lançada em 2017, no governo de Rui Costa (PT). Em dezembro de 2019, dois anos depois, foi assinada a autorização para o início da construção do VLT.