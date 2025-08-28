R$ 23 BILHÕES

Duas pontes Salvador-Itaparica ou 5 VLTs: veja o que daria para pagar com os empréstimos pedidos por Jerônimo

Governador da Bahia fez 19 pedidos de empréstimos em dois anos e oito meses

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:00

Projeto Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) autorizou 19 pedidos de empréstimos do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em dois anos e cinco meses. No total, foram autorizados R$ 23 bilhões de crédito ao governador do estado. Este valor pagaria cerca de dois projetos da Ponte Salvador-Itaparica ou cinco projetos do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), obras que ainda não saíram do papel.

Em parceria público-privada, o projeto da ponte atualmente tem o valor de investimento inicial estimado em R$ 10,4 bilhões. No contrato original, o valor era de R$ 6,3 bilhões, mas já havia saltado para R$ 7,6 bilhões em 2019. À época, ficou estabelecido que o aporte público, isto é, o valor injetado por parte do governo do estado, seria de R$ 1,5 bilhão. Diante do consenso entre as partes, esse valor foi atualizado para R$ 5,07 bilhões.

Sonho antigo dos governos petistas, a construção só foi concedida no ano de 2009, durante o governo de Jaques Wagner. Somente dez anos depois o projeto foi licitado, tendo o contrato assinado em 2020, no governo do também petista Rui Costa. Até o momento, a obra já avançou na batimetria, na geofísica, avaliação dos impactos ao patrimônio material e imaterial, estudos de tráfego, pesquisa arqueológica e mapeamento dos povos de comunidades tradicionais que vivem na Ilha de Itaparica.

Já o VLT, que tem previsão de entrega total para 2028, está orçado em R$ 4,6 bilhões. Três linhas compõem o projeto do VLT, que tem 36,4 km de extensão, com 34 paradas, superando os 23 km do projeto anterior do monotrilho, cancelado em 2023 devido a atrasos, irregularidades e divergências em negociações para o equilíbrio econômico do contrato com o consórcio Metrogreen Skyrail.

As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador estão em 22,32% de execução no Trecho 1, que liga a Estação da Calçada à Ilha de São João. A expectativa é que até dezembro uma linha de teste possa rodar o trecho. Os dados foram apresentados durante audiência pública no dia 16 de junho.

O deputado Alan Sanches (União Brasil) destacou, antes da votação do dia 13, que o montante que já foi autorizado para contração do petista daria para custear, sem necessidade de parceria com empresas privadas, a obra que promete ligar a capital à Ilha de Itaparica.

"Vocês sabem qual o valor da Ponte Salvador - Itaparica colocado no Tribunal de Contas do Estado? Dez bilhões [de reais]. Pela quantidade de recurso de empréstimo solicitado por Jerônimo, ele já poderia estar completando duas pontes Salvador - Itaparica. O que é que está acontecendo com o governo do estado? Será que ele não está sabendo utilizar o recurso? Ou está fazendo política", questionou.