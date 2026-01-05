Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Trabalhador não pode curtir a folga sem dor de cabeça pra ir e voltar pra casa', diz ACM Neto sobre filas no ferry

Retorno para Salvador nesta segunda-feira (5) foi marcado por longas filas

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:24

ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou a situação do sistema ferry boat na Bahia e responsabilizou o governo do Estado pelos transtornos enfrentados pela população. Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto mostrou as longas filas no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para quem tenta retornar a Salvador após as festas de fim de ano.

De acordo com relatos, a espera para o embarque de veículos ultrapassou cinco horas no início da noite, em mais um feriado marcado por reclamações e desgaste para os usuários do serviço.

“O ano de 2026 começou com transtorno para quem depende do ferry boat na Bahia. Longas filas marcaram a volta para casa após o feriadão de final de ano, uma cena que se repete a cada feriado prolongado no nosso estado. É como se o trabalhador não tivesse o direito de curtir sua folga sem dor de cabeça na ida e na volta. Se ao menos parte das promessas feitas pelo governador Jerônimo Rodrigues tivesse saído do papel, como a chegada de dois novos ferries, o impacto para os usuários seria bem menor”, afirmou ACM Neto.

A volta à rotina após o recesso tem sido marcada por congestionamento no sistema, especialmente no trajeto entre a Ilha de Itaparica e Salvador. Usuários reclamam da demora, da falta de planejamento e da repetição do problema em datas de grande movimento.

Leia mais

Imagem - O gabinete do ódio institucional do PT, o novo meme de Jerônimo e as noites traiçoeiras

O gabinete do ódio institucional do PT, o novo meme de Jerônimo e as noites traiçoeiras

Imagem - 'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador

'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador

Imagem - 'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

Mais recentes

Imagem - 'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador

'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador
Imagem - 'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner
Imagem - Evangélicos, Lula e Bolsonaro: como a religião virou peça-chave da eleição de 2026

Evangélicos, Lula e Bolsonaro: como a religião virou peça-chave da eleição de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
02

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)
04

Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)