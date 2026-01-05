POLÍTICA

'Trabalhador não pode curtir a folga sem dor de cabeça pra ir e voltar pra casa', diz ACM Neto sobre filas no ferry

Retorno para Salvador nesta segunda-feira (5) foi marcado por longas filas

Pombo Correio

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:24

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou a situação do sistema ferry boat na Bahia e responsabilizou o governo do Estado pelos transtornos enfrentados pela população. Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto mostrou as longas filas no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para quem tenta retornar a Salvador após as festas de fim de ano.

De acordo com relatos, a espera para o embarque de veículos ultrapassou cinco horas no início da noite, em mais um feriado marcado por reclamações e desgaste para os usuários do serviço.

“O ano de 2026 começou com transtorno para quem depende do ferry boat na Bahia. Longas filas marcaram a volta para casa após o feriadão de final de ano, uma cena que se repete a cada feriado prolongado no nosso estado. É como se o trabalhador não tivesse o direito de curtir sua folga sem dor de cabeça na ida e na volta. Se ao menos parte das promessas feitas pelo governador Jerônimo Rodrigues tivesse saído do papel, como a chegada de dois novos ferries, o impacto para os usuários seria bem menor”, afirmou ACM Neto.