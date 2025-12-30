Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador

Deputado estadual critica a gestão estadual

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:25

Nelson Leal responde a Jerônimo
Nelson Leal responde a Jerônimo Crédito: Divulgação

O deputado estadual Nelson Leal, coordenador político do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, reagiu nesta terça-feira (30) às declarações do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Jerônimo afirmou que a oposição atua em clima de “siri na lata” ao criticar os empréstimos contratados pelo governo estadual.

Em resposta, Nelson Leal fez críticas à gestão do governador e disse que Jerônimo não assume erros administrativos. Segundo o deputado, o governador tenta transferir responsabilidades para terceiros em áreas sensíveis como segurança pública e saúde.

“Jerônimo é incompetente, não sabe o que está acontecendo no estado e não tem capacidade administrativa. Em vez de assumir os erros, tenta culpar terceiros”, afirmou.

Nelson Leal citou os índices de violência na Bahia, destacando que o estado lidera rankings negativos no país. “Somos hoje o estado mais violento, com maior número de facções, várias cidades entre as mais violentas do Brasil e a única capital entre as mais violentas. Ao invés de assumir a falta de investimento, ele culpa os prefeitos”, disse.

O deputado também criticou a situação da saúde pública, mencionando o aumento no tempo de espera da fila de regulação. “O tempo de espera aumentou mais de 200%. Em vez de assumir uma gestão desqualificada na saúde, ele joga a culpa nos prefeitos, dizendo que a atenção básica não funciona”, declarou.

Sobre as críticas do governador à oposição, Nelson Leal afirmou que o papel dos adversários é fiscalizar. “A oposição é responsável. Nunca tivemos um gestor tão perdulário e irresponsável. Ele só pensa na reeleição e quer contrair quase 27 bilhões de reais em empréstimos, sem capacidade de gestão”, afirmou.

Por fim, o parlamentar disse que a atual administração deixará um cenário difícil para o próximo governador. “Ele vai deixar o Estado falido. Quando deixei a Secretaria, em março de 2022, a Bahia tinha saúde financeira. Hoje, estamos entre os estados mais endividados da história. Jerônimo quebrou a Bahia”, concluiu.

Mais recentes

Imagem - 'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner

'Minha aliança é com o povo da Bahia', diz ACM Neto sobre chapa do PT com Jerônimo, Rui e Wagner
Imagem - Evangélicos, Lula e Bolsonaro: como a religião virou peça-chave da eleição de 2026

Evangélicos, Lula e Bolsonaro: como a religião virou peça-chave da eleição de 2026
Imagem - A cada 10 projetos enviados por Jerônimo para Alba, nove tramitaram sem discussão

A cada 10 projetos enviados por Jerônimo para Alba, nove tramitaram sem discussão

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)