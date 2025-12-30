POLÍTICA

'Jerônimo quebrou a Bahia e tenta jogar a culpa nos outros', dispara Nelson Leal ao rebater governador

Deputado estadual critica a gestão estadual

Pombo Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:25

Nelson Leal responde a Jerônimo Crédito: Divulgação

O deputado estadual Nelson Leal, coordenador político do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, reagiu nesta terça-feira (30) às declarações do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Jerônimo afirmou que a oposição atua em clima de “siri na lata” ao criticar os empréstimos contratados pelo governo estadual.

Em resposta, Nelson Leal fez críticas à gestão do governador e disse que Jerônimo não assume erros administrativos. Segundo o deputado, o governador tenta transferir responsabilidades para terceiros em áreas sensíveis como segurança pública e saúde.

“Jerônimo é incompetente, não sabe o que está acontecendo no estado e não tem capacidade administrativa. Em vez de assumir os erros, tenta culpar terceiros”, afirmou.

Nelson Leal citou os índices de violência na Bahia, destacando que o estado lidera rankings negativos no país. “Somos hoje o estado mais violento, com maior número de facções, várias cidades entre as mais violentas do Brasil e a única capital entre as mais violentas. Ao invés de assumir a falta de investimento, ele culpa os prefeitos”, disse.

O deputado também criticou a situação da saúde pública, mencionando o aumento no tempo de espera da fila de regulação. “O tempo de espera aumentou mais de 200%. Em vez de assumir uma gestão desqualificada na saúde, ele joga a culpa nos prefeitos, dizendo que a atenção básica não funciona”, declarou.

Sobre as críticas do governador à oposição, Nelson Leal afirmou que o papel dos adversários é fiscalizar. “A oposição é responsável. Nunca tivemos um gestor tão perdulário e irresponsável. Ele só pensa na reeleição e quer contrair quase 27 bilhões de reais em empréstimos, sem capacidade de gestão”, afirmou.