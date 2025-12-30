VARIEDADES

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Cores para a virada do ano que simbolizam transformação estabilidade e novos caminhos

Agência Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:00

Durante muitos anos, o branco foi a principal escolha para a virada do ano, simbolizando paz e renovação. No entanto, para 2026, especialistas em espiritualidade indicam que outras cores podem oferecer maior proteção e direcionamento energético.

Segundo a vidente Isis Sensitiva, o branco não cria uma barreira energética neste ciclo, o que pode deixar a pessoa mais vulnerável. Por isso, a escolha consciente de outras cores pode ajudar a alinhar emoções, pensamentos e intenções para o novo ano.

Lilás para renovação e equilíbrio interior

O lilás está ligado à purificação e à transformação espiritual. Ele ajuda a liberar energias antigas e a abrir espaço para novas experiências.

Isis Sensitiva destaca que essa cor favorece a intuição e promove equilíbrio emocional, sendo ideal para quem deseja iniciar o ano com mais clareza interior.

Marrom para segurança emocional

O marrom simboliza firmeza e estabilidade. Ele é indicado para quem busca um ano mais estruturado e emocionalmente seguro.

Segundo Isis Sensitiva, essa cor ajuda a fortalecer a base emocional e contribui para uma sensação maior de proteção ao longo do ano.

Amarelo para estimular prosperidade

O amarelo representa crescimento, vitalidade e expansão. Ele pode atrair oportunidades e estimular ideias novas.

Isis Sensitiva explica que essa cor traz mais otimismo, clareza mental e disposição para aproveitar as chances que surgirem.

Vermelho para agir com confiança

O vermelho está associado à força, à coragem e à iniciativa. Ele estimula atitudes firmes e decisões importantes.