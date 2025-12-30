Acesse sua conta
Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Cores para a virada do ano que simbolizam transformação estabilidade e novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:00

Cores para a virada do ano que simbolizam transformação estabilidade e novos caminhos Crédito: (Banco de Imagens)

Durante muitos anos, o branco foi a principal escolha para a virada do ano, simbolizando paz e renovação. No entanto, para 2026, especialistas em espiritualidade indicam que outras cores podem oferecer maior proteção e direcionamento energético.

Segundo a vidente Isis Sensitiva, o branco não cria uma barreira energética neste ciclo, o que pode deixar a pessoa mais vulnerável. Por isso, a escolha consciente de outras cores pode ajudar a alinhar emoções, pensamentos e intenções para o novo ano.

Segundo Isis Sensitiva, essa cor ajuda a fortalecer a base emocional e contribui para uma sensação maior de proteção ao longo do ano.

Amarelo para estimular prosperidade

O amarelo representa crescimento, vitalidade e expansão. Ele pode atrair oportunidades e estimular ideias novas.

Isis Sensitiva explica que essa cor traz mais otimismo, clareza mental e disposição para aproveitar as chances que surgirem.

Vermelho para agir com confiança

O vermelho está associado à força, à coragem e à iniciativa. Ele estimula atitudes firmes e decisões importantes.

De acordo com Isis Sensitiva, essa cor ajuda a enfrentar mudanças com mais energia e confiança, favorecendo ações consistentes ao longo do novo ciclo.

